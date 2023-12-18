Doları olanlar acele etsin! Artık vakit kalmadı

ÜNLÜ EKONOMİSTTEN İNANILMAZ DOLAR BEKLENTİSİ!

Son yaptığı değerlendirmelerle oldukça etki toplayan İslam Memiş dolar yatırımcısına köprüden önceki son çıkışta olduklarını söyledi. Doları olanların üzüleceği bir açıklamada bulunan ve 2024 yılında dolar yatırımının para etmeyeceğini belirten Memiş bakın daha neler söyledi. İşte detaylar….





2023 yılı sonuna kadar doları olanların karar vermesi gerektiğini ifade eden İslam memiş FED faiz kararı sonrasında piyasalar ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Piyasaları sıkça yorumlayan ve yatırımcılara tüyolar ve önemli açıklamalarda bulunan Memiş yatırımcıların dikkatini çekecek bir açıklama yaptı. Fed, faiz kararını açıkladıktan sonraki süreçte Başkan Jerome Powell’ın açıklamalarının da piyasalara yön verme konusunda önemine değinen Memiş dünya çapında faiz indirimleri için 2024 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğini işaret etti. FED tarafında ikinci çeyrekte faiz indirimi geleceğine odaklanan Memiş borsa tarafında ise toparlanmanın da bu zamanlarda olacağını belirtti. Faiz kararının küresel faizlerinin gerilemesine, borsaların yükselmesine büyük etki sağlayacağını belirten Memiş, bunun özellikle BİST 100 için değerli olacağını belirtti.

BORSAYA YEŞİL IŞIK

Endeksin 2024’de 10-15 bin puan bandında olmasına olağan gözü ile baktığını belirten Memiş dolarında uluslar arası piyasalarda değer kaybı olabileceğini söyledi. FED kararlarının piyasalar için oldukça önemli olduğunu belirten Memiş doların her zaman takiplerinde olduğunu belirtti. Memiş elinde dolar yatırımı olanların farklı yatırım araçlarına yönelmesinin tam zamanı olduğunu vurguladı.