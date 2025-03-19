Döviz Kurları: Alış ve Satış Fiyatları Güncellendi

Döviz Kurlarında Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin alış ve satış fiyatları 3 Ekim 2023 tarihinde aşağıdaki gibi güncellenmiştir.

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 36,6560 36,6570 Avro 40,0040 40,0050 Sterlin 45,5500 45,5600 İsviçre Frangı 41,7100 41,7200

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 36,6260 36,7060 Avro 39,9640 40,0440 Sterlin 45,4900 45,7000

Güncel döviz kurları, ekonomi ve ticaret alanındaki önemli değişimlere paralel olarak yakından takip edilmektedir. Yatırımcılar ve döviz işlemleri yapanlar için fiyatların sürekli güncellenmesi büyük bir öneme sahiptir.