Döviz Kurları: Alış ve Satış Fiyatları Güncellendi

İstanbul ve Ankara'daki döviz kurlarının alış ve satış fiyatları güncellendi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 17:09
Döviz Kurları: Alış ve Satış Fiyatları Güncellendi

Döviz Kurlarında Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin alış ve satış fiyatları 3 Ekim 2023 tarihinde aşağıdaki gibi güncellenmiştir.

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Satış
ABD Doları 36,6560 36,6570
Avro 40,0040 40,0050
Sterlin 45,5500 45,5600
İsviçre Frangı 41,7100 41,7200

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış Satış
ABD Doları 36,6260 36,7060
Avro 39,9640 40,0440
Sterlin 45,4900 45,7000

Güncel döviz kurları, ekonomi ve ticaret alanındaki önemli değişimlere paralel olarak yakından takip edilmektedir. Yatırımcılar ve döviz işlemleri yapanlar için fiyatların sürekli güncellenmesi büyük bir öneme sahiptir.

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