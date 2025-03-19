Döviz Kurları: Alış ve Satış Fiyatları Güncellendi

Döviz Kurlarında Güncel Fiyatlar
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin alış ve satış fiyatları 3 Ekim 2023 tarihinde aşağıdaki gibi güncellenmiştir.
İstanbul Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|36,6560
|36,6570
|Avro
|40,0040
|40,0050
|Sterlin
|45,5500
|45,5600
|İsviçre Frangı
|41,7100
|41,7200
Ankara Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|36,6260
|36,7060
|Avro
|39,9640
|40,0440
|Sterlin
|45,4900
|45,7000
Güncel döviz kurları, ekonomi ve ticaret alanındaki önemli değişimlere paralel olarak yakından takip edilmektedir. Yatırımcılar ve döviz işlemleri yapanlar için fiyatların sürekli güncellenmesi büyük bir öneme sahiptir.