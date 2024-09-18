Döviz Kurları Güncel Değişimleri

Döviz Kurları Güncel Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları sürekli değişiklik göstermektedir. Aşağıda dün ve bugün itibarıyla belirlenen fiyatları bulabilirsiniz.

İstanbul Serbest Piyasası Güncel Fiyatlar

ABD Doları: Alış: 34,0630 - Satış: 34,0640

Avro: Alış: 37,9400 - Satış: 37,9410

Sterlin: Alış: 44,9540 - Satış: 44,9840

İsviçre Frangı: Alış: 40,2240 - Satış: 40,2270

Ankara Serbest Piyasası Güncel Fiyatlar

ABD Doları: Alış: 34,0330 - Satış: 34,1130

Avro: Alış: 37,9000 - Satış: 37,9800

Sterlin: Alış: 44,8940 - Satış: 45,1040

Bu fiyatlar yatırımcılar için önemli bir referans oluşturmaktadır ve piyasa dinamiklerine göre değişkenlik gösterebilir.