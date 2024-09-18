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Döviz Kurları Güncel Değişimleri

İstanbul ve Ankara'da döviz alım-satım fiyatları güncellendi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 17:24
Döviz Kurları Güncel Değişimleri

Döviz Kurları Güncel Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları sürekli değişiklik göstermektedir. Aşağıda dün ve bugün itibarıyla belirlenen fiyatları bulabilirsiniz.

İstanbul Serbest Piyasası Güncel Fiyatlar

ABD Doları: Alış: 34,0630 - Satış: 34,0640
Avro: Alış: 37,9400 - Satış: 37,9410
Sterlin: Alış: 44,9540 - Satış: 44,9840
İsviçre Frangı: Alış: 40,2240 - Satış: 40,2270

Ankara Serbest Piyasası Güncel Fiyatlar

ABD Doları: Alış: 34,0330 - Satış: 34,1130
Avro: Alış: 37,9000 - Satış: 37,9800
Sterlin: Alış: 44,8940 - Satış: 45,1040

Bu fiyatlar yatırımcılar için önemli bir referans oluşturmaktadır ve piyasa dinamiklerine göre değişkenlik gösterebilir.

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