Döviz Kurları Güncel Değişimleri

Döviz Kurları Güncel Fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları sürekli değişiklik göstermektedir. Aşağıda dün ve bugün itibarıyla belirlenen fiyatları bulabilirsiniz.
İstanbul Serbest Piyasası Güncel Fiyatlar
ABD Doları: Alış: 34,0630 - Satış: 34,0640
Avro: Alış: 37,9400 - Satış: 37,9410
Sterlin: Alış: 44,9540 - Satış: 44,9840
İsviçre Frangı: Alış: 40,2240 - Satış: 40,2270
Ankara Serbest Piyasası Güncel Fiyatlar
ABD Doları: Alış: 34,0330 - Satış: 34,1130
Avro: Alış: 37,9000 - Satış: 37,9800
Sterlin: Alış: 44,8940 - Satış: 45,1040
Bu fiyatlar yatırımcılar için önemli bir referans oluşturmaktadır ve piyasa dinamiklerine göre değişkenlik gösterebilir.