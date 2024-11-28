Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Son Durum

Döviz Kurları Güncel Verileri

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin son durumu merak ediliyor. İşte dünkü ve bugünkü alış ve satış fiyatları:

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 34,6570 34,6580 Avro 36,6400 36,6410 Sterlin 43,8800 43,8860 İsviçre Frangı 39,3100 39,3160

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 34,6270 34,7070 Avro 36,6000 36,6800 Sterlin 43,8200 44,0300

Son günlerde döviz kurlarında kaydedilen değişimler, yatırımcılar için önemli bir gösterge haline geliyor. Piyasaların ne yönde hareket edeceği ise merak konusu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.