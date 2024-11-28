Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Son Durum

Döviz Kurları Güncel Verileri
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin son durumu merak ediliyor. İşte dünkü ve bugünkü alış ve satış fiyatları:
İstanbul Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|34,6570
|34,6580
|Avro
|36,6400
|36,6410
|Sterlin
|43,8800
|43,8860
|İsviçre Frangı
|39,3100
|39,3160
Ankara Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|34,6270
|34,7070
|Avro
|36,6000
|36,6800
|Sterlin
|43,8200
|44,0300
Son günlerde döviz kurlarında kaydedilen değişimler, yatırımcılar için önemli bir gösterge haline geliyor. Piyasaların ne yönde hareket edeceği ise merak konusu.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.