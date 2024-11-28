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Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Son Durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurları güncellendi. İşte alış ve satış fiyatları.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 17:23
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Son Durum

Döviz Kurları Güncel Verileri

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin son durumu merak ediliyor. İşte dünkü ve bugünkü alış ve satış fiyatları:

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Satış
ABD Doları 34,6570 34,6580
Avro 36,6400 36,6410
Sterlin 43,8800 43,8860
İsviçre Frangı 39,3100 39,3160

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış Satış
ABD Doları 34,6270 34,7070
Avro 36,6000 36,6800
Sterlin 43,8200 44,0300

Son günlerde döviz kurlarında kaydedilen değişimler, yatırımcılar için önemli bir gösterge haline geliyor. Piyasaların ne yönde hareket edeceği ise merak konusu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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