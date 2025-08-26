Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara (Pazartesi–Salı)

DOLAR
Yayın Tarihi: 26.08.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 17:11
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü (Pazartesi) ve bugünkü (Salı) alış ile satış fiyatları şöyle:

İstanbul

ABD dolarıPazartesi: Alış 40,9940, Satış 40,9950; Salı: Alış 41,0230, Satış 41,0240.

AvroPazartesi: Alış 47,9980, Satış 47,9990; Salı: Alış 47,8280, Satış 47,8290.

SterlinPazartesi: Alış 55,4080, Satış 55,4180; Salı: Alış 55,3460, Satış 55,3560.

İsviçre frangıPazartesi: Alış 51,1310, Satış 51,1410; Salı: Alış 51,0310, Satış 51,0410.

Ankara

ABD dolarıPazartesi: Alış 40,9640, Satış 41,0440; Salı: Alış 40,9930, Satış 41,0730.

AvroPazartesi: Alış 47,9580, Satış 48,0380; Salı: Alış 47,7880, Satış 47,8680.

SterlinPazartesi: Alış 55,3480, Satış 55,5580; Salı: Alış 55,2860, Satış 55,4960.

