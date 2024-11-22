Döviz Kurlarında Güncel Veriler

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, kullanıcıların dikkatini çekiyor. Aşağıda, perşembe ve cuma günleri itibarıyla güncel döviz kurları listelenmiştir:

İstanbul Serbest Piyasası

ABD Doları: Alış: 34,5020 - Satış: 34,5030

Alış: 34,5020 - Satış: 34,5030 Avro: Alış: 36,4150 - Satış: 36,4160

Alış: 36,4150 - Satış: 36,4160 Sterlin: Alış: 43,6100 - Satış: 43,6190

Alış: 43,6100 - Satış: 43,6190 İsviçre Frangı: Alış: 39,0320 - Satış: 39,0390

Ankara Serbest Piyasası

ABD Doları: Alış: 34,4720 - Satış: 34,5520

Alış: 34,4720 - Satış: 34,5520 Avro: Alış: 36,3750 - Satış: 36,4550

Alış: 36,3750 - Satış: 36,4550 Sterlin: Alış: 43,5500 - Satış: 43,7600

Bu veriler, döviz piyasasında işlem yapan yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, finansal planlamalar ve alışveriş kararları üzerinde doğrudan etki yapıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.