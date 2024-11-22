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Döviz Kurlarında Güncel Veriler: İstanbul ve Ankara

İstanbul ve Ankara'da döviz kurlarındaki son değişiklikler, alış ve satış fiyatlarıyla birlikte açıklandı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 17:30
Döviz Kurlarında Güncel Veriler: İstanbul ve Ankara

Döviz Kurlarında Güncel Veriler

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, kullanıcıların dikkatini çekiyor. Aşağıda, perşembe ve cuma günleri itibarıyla güncel döviz kurları listelenmiştir:

İstanbul Serbest Piyasası

  • ABD Doları: Alış: 34,5020 - Satış: 34,5030
  • Avro: Alış: 36,4150 - Satış: 36,4160
  • Sterlin: Alış: 43,6100 - Satış: 43,6190
  • İsviçre Frangı: Alış: 39,0320 - Satış: 39,0390

Ankara Serbest Piyasası

  • ABD Doları: Alış: 34,4720 - Satış: 34,5520
  • Avro: Alış: 36,3750 - Satış: 36,4550
  • Sterlin: Alış: 43,5500 - Satış: 43,7600

Bu veriler, döviz piyasasında işlem yapan yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, finansal planlamalar ve alışveriş kararları üzerinde doğrudan etki yapıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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