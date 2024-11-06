Döviz Kurlarındaki Güncel Değişimler

Döviz Kurlarındaki Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara'da serbest piyasalarda işlem gören dövizlerin alış ve satış fiyatları, son günlerde detaylı bir şekilde güncellenmiştir.

İstanbul'da Döviz Kurları

Döviz Türü Alış Satış Alış (Dün) Satış (Dün) ABD Doları 34,3480 34,3490 34,2350 34,2360 Avro 37,5000 37,5010 36,7260 36,7270 Sterlin 44,6470 44,6540 44,0370 44,0430 İsviçre Frangı 39,7940 39,8000 39,0960 39,1000

Ankara'da Döviz Kurları