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Döviz Kurlarındaki Güncel Değişimler

İstanbul ve Ankara'daki döviz kurlarının son durumu açıklandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 17:21
Döviz Kurlarındaki Güncel Değişimler

Döviz Kurlarındaki Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara'da serbest piyasalarda işlem gören dövizlerin alış ve satış fiyatları, son günlerde detaylı bir şekilde güncellenmiştir.

İstanbul'da Döviz Kurları

Döviz Türü Alış Satış Alış (Dün) Satış (Dün)
ABD Doları 34,3480 34,3490 34,2350 34,2360
Avro 37,5000 37,5010 36,7260 36,7270
Sterlin 44,6470 44,6540 44,0370 44,0430
İsviçre Frangı 39,7940 39,8000 39,0960 39,1000

Ankara'da Döviz Kurları

Döviz Türü Alış Satış Alış (Dün) Satış (Dün)
ABD Doları 34,3180 34,3980 34,2050 34,2850
Avro 37,4600 37,5400 36,6860 36,7660
Sterlin 44,5870 44,7970 43,9770 44,1870

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