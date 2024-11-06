Döviz Kurlarındaki Güncel Değişimler

Döviz Kurlarındaki Güncel Fiyatlar
İstanbul ve Ankara'da serbest piyasalarda işlem gören dövizlerin alış ve satış fiyatları, son günlerde detaylı bir şekilde güncellenmiştir.
İstanbul'da Döviz Kurları
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|Alış (Dün)
|Satış (Dün)
|ABD Doları
|34,3480
|34,3490
|34,2350
|34,2360
|Avro
|37,5000
|37,5010
|36,7260
|36,7270
|Sterlin
|44,6470
|44,6540
|44,0370
|44,0430
|İsviçre Frangı
|39,7940
|39,8000
|39,0960
|39,1000
Ankara'da Döviz Kurları
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|Alış (Dün)
|Satış (Dün)
|ABD Doları
|34,3180
|34,3980
|34,2050
|34,2850
|Avro
|37,4600
|37,5400
|36,6860
|36,7660
|Sterlin
|44,5870
|44,7970
|43,9770
|44,1870