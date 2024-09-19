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Döviz Piyasasında Son Durum: Dolar/TL Yükselişte

Dolar/TL 34,09 seviyesinde işlem görüyor, Fed'in faiz indirimi sonrası piyasalarda oynaklık arttı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:51
Döviz Piyasasında Son Durum: Dolar/TL Yükselişte

Döviz Piyasasında Hareketlilik

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 34,0920 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, 34,0763 seviyesinden günü kapatmıştı.

Piyasa Verileri

Bugün saat 10.30 itibarıyla Dolar/TL, önceki kapanışın %0,1 üzerinde işlem görmekte. İlgili dakikalarda Avro/TL %0,5’lik artışla 38,1040 seviyesine çıkarken, Sterlin/TL de %0,2 artışla 45,1830 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in Etkisi

Dolar endeksi ise %0,3'lük bir düşüşle 100,7 seviyelerinde. ABD Merkez Bankası (Fed), 50 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirerek piyasalarda oynaklığın artmasına neden oldu. Bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Ekonomik Görünüm

Fed'in açıklamasına göre, ekonomik aktivite sağlam bir şekilde büyümeye devam ederken, işsizlik oranının artış göstermesi dikkat çekti. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyona ilişkin yukarı yönlü risklerin azaldığını ve iş gücü piyasasının soğuduğunu ifade etti.

Türkiye İçin Beklentiler

Yurt içinde ise TCMB'nin politika faizini Eylül ayında %50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. AA Finans'ın anketindeki ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisi ise %46,65 olarak hesaplandı.

Gelecek Gelişmeler

Bugün ayrıca yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri izlenecekken, yurtdışında ise İngiltere'de BoE'nin faiz kararı gibi önemli veriler takip edilecek. Teknik açıdan, analistler Dolar endeksi için 100 seviyesini destek, 101 seviyesini ise direnç olarak belirtiyor.

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