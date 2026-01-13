Trakya İhracatı Aralık 2025'te 1,1 Milyar Doları Aştı — Tekirdağ Öne Çıktı

Ticaret Bakanlığı ve TÜİK verilerine göre Trakya ihracatı Aralık 2025'te 1 milyar 296 milyon 929 bin dolara ulaşarak 1,1 milyar doları aştı; Tekirdağ öne çıktı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 20:44
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 20:44
Trakya İhracatı Aralık 2025'te 1,1 Milyar Doları Aştı — Tekirdağ Öne Çıktı

Trakya İhracatı Aralık 2025'te 1,1 Milyar Doları Aştı

Tekirdağ liderliğiyle bölge ihracatı yükseldi

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Trakya Bölgesinin ihracatı Aralık 2025'te geçen yılın aynı ayına kıyasla artış gösterdi.

Faaliyet illeri bazında açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, Tekirdağ'ın ihracatı, Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artarak 1 milyar 151 milyon 640 bin dolar seviyesine ulaştı. Bu performansıyla Tekirdağ, en çok ihracat yapan iller sıralamasında 6’ncı sırada yer aldı.

Kırklareli'nin ihracatı ise yüzde 0,2 oranında artış göstererek 107 milyon 899 bin dolar olarak kaydedildi. Kırklareli, sınırlı artışa rağmen ihracatını koruyan iller arasında yer aldı.

Edirne'nin ihracatı Aralık 2025'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 oranında artarak 37 milyon 389 bin dolar oldu. Edirne, Trakya illeri arasında en yüksek artış oranına sahip il olarak dikkat çekti.

Verilere göre, Trakya Bölgesi (TR21) ihracatı Aralık 2025'te yüzde 8,8 artışla 1 milyar 296 milyon 929 bin dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ihracat ise yüzde 12,8 artarak 26 milyar 410 milyon 720 bin dolar seviyesine ulaştı.

Açıklanan rakamlar, Trakya’da sanayi, tarım ve lojistik faaliyetlerinin yılın son ayında da dış ticarete güçlü katkı sunduğunu ortaya koyarken, özellikle Tekirdağ’ın ihracat hacmiyle bölge ekonomisindeki belirleyici rolünü sürdürdüğü değerlendirildi.

TRAKYA İHRACATTA 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

TRAKYA İHRACATTA 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trakya İhracatı Aralık 2025'te 1,1 Milyar Doları Aştı — Tekirdağ Öne Çıktı
2
Bursa’da Otomotiv İşçileri Eylemi Sürüyor — MESS Zam Teklifini Güncelledi
3
Bolu'da Balık Pazarında Fırtına: Hamsi Tezgahlardan Kayboldu
4
Sarıgöl Pazarı'nda 900 ve 1000 Gramlık Dev Patatesler İlgi Çekti
5
Ayvalık Zeytinyağı'nda Markalaşma ve Karekod Hamlesi: %40 Rekolte Uyarısı
6
Vezirköprü Karma OSB’nin 2026 Yol Haritası: Altyapı ve Yeni Projeler
7
Vigo'dan 2026 kurye zammı: Ortalama yüzde 30 artış

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları