DTÖ: Yapay Zeka 2040’a Kadar Küresel Ticareti %37 Artırabilir

DTÖ'nün 2025 raporuna göre, yapay zekâ 2040’a kadar küresel mal ve hizmet ticaretinin değerini yüzde 37 artırabilir; hedefli yatırımlar ve kapsayıcı politikalar gerekiyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:06
Dünya Ticaret Örgütü tarafından yayımlanan 2025 Dünya Ticaret Raporu, yapay zekanın (YZ) küresel ekonomi ve ticaret üzerinde dönüştürücü etkiler yaratabileceğini ortaya koydu. Raporda, yapay zeka programlarının şirketlerin karmaşık düzenlemelere uymasını kolaylaştırarak ekonomilerde verimliliği artırdığı vurgulandı.

Raporun ana bulguları

Rapor, yapay zekanın en büyük etkisinin dijital hizmetler alanında olacağını belirtiyor. Ayrıca, yapay zeka için gerekli malların küresel ticarette önemli bir rol oynadığı kaydedildi; bu ürünlerin ticaret hacminin 2023’te 2,3 trilyon dolar olduğu aktarıldı.

DTÖ, yoksul ülkelerin teknolojik olarak arayı kapatması halinde yapay zekanın 2040’a kadar küresel mal ve hizmet ticaretinin değerini yüzde 37 artırabileceğini öngördü. Bununla birlikte rapor, hedefli yatırımlar ve kapsayıcı politikalar olmadan yapay zekanın mevcut bölünmeleri derinleştirebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Riskler ve öneriler

Raporda, dijital altyapı ve teknolojinin yanı sıra yetenekli işgücünün şu anda birkaç yüksek gelirli ülkede yoğunlaştığına dikkat çekildi ve eşitsizlikleri önlemek için eğitime yatırım yapılması gerektiği savunuldu.

Metinde yer alan bir uyarı şu şekilde kaydedildi: "Yapay zekanın geliştirilmesi ve kullanıma sunulmasının etkileri, birçok işçinin ve hatta tüm ekonomilerin geride kalabileceği endişesini doğuruyor."

DTÖ Genel Direktörü’nün değerlendirmesi

Ngozi Okonjo-Iweala, rapora ilişkin değerlendirmesinde hükümetlerin yapay zekaya geçiş sürecini dikkatli şekilde yönetmeleri gerektiğini vurguladı. Okonjo-Iweala şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka ticaret maliyetlerini düşürme ve üretkenliği artırma konusunda büyük bir potansiyele sahip. Ancak, yapay zeka teknolojilerine erişim ve dijital ticarete katılma kapasitesi hala oldukça dengesiz."

Okonjo-Iweala, hem ülkeler içinde hem de zengin ve yoksullar arasındaki uçurumun giderek büyüdüğüne dikkat çekerek, proaktif politika önlemleri ve daha güçlü uluslararası işbirliğinin önemine işaret etti.

