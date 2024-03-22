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Dün zamlanan motorine şimdi de indirim geliyor

Döviz kuruları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 21 Mart itibari ile hem benzine hem de motorine zam gelmişti. Şimdi ise motorin fiyatlarında düşüş bekleniyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 10:27
Dün zamlanan motorine şimdi de indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarının ve döviz kurlarının değişmesi ile birlikte, akaryakıt fiyatlarında da dalgalanmalar görülüyor. 21 Mart 2024 itibari ile benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam yapılmıştı. Son durumla birlikte motorin fiyatlarında 1 liralık bir indirim yapılması bekleniyor. Benzin ile ilgili ise herhangi bir değişiklik şu an için görülmüyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

Benzin ve motorin fiyatları, illere ve hatta ilçelere göre değişiklik gösterebiliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarına baktığımızda İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin litre fiyatı 43.35 TL, motorin litre fiyatı ise 42.95 TL olarak görülüyor. İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin litre fiyatı 43.44 TL, motorin litre fiyatı ise 43.02 TL.

Ankara’da güncel benzin litre fiyatı 44.20 TL iken motorin litre fiyatının 43.84 TL olduğu görülmekte. İzmir’de ise benzinin litresi 44.40 TL, motorinin litresi ise 44.04 TL.

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