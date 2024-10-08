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Dünya Bankası, Çin Ekonomisinde Yavaşlama Bekliyor

Dünya Bankası, Çin’in ekonomik büyümesinin 2024’te yavaşlayacağını öngörüyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 19:17
Dünya Bankası, Çin Ekonomisinde Yavaşlama Bekliyor

Dünya Bankası'nın Çin Ekonomisine Dair Öngörüsü

Dünya Bankası, Çin’in ekonomik büyüme hızının 2024 yılında yavaşlayacağını öngörüyor. Bu durumun arkasında, emlak sektöründeki kalıcı zayıflık, düşük tüketici ve yatırımcı güveni, yaşlanan nüfus ile küresel gerginlikler gibi yapısal zorluklar yer alıyor.

Büyüme Tahminleri

Bankanın raporuna göre, Çin'in ekonomik büyüme hızı bu yıl %4,8 iken, gelecek yıl %4,3’e düşeceği tahmin ediliyor. Aynı raporda, Doğu Asya ve Pasifik bölgesinin bu yıl %4,8 ve gelecek yıl %4,4 büyüyeceği belirtildi. Ancak bölge ekonomisinin, pandemi dönemine kıyasla daha yavaş bir büyüme gösterdiği vurgulanıyor.

Yapısal Reformların Gerekliliği

Rapor, Çin'de uygulanan son mali desteklerin kısa vadede büyümeyi artırabileceğine işaret ederken, uzun vadeli büyümenin daha derin yapısal reformlara bağlı olduğu kaydediliyor. Özellikle, Çin’in son otuz yılda komşu ekonomilere sağladığı faydaların, bu ivmenin azalmasıyla birlikte azaldığına dikkat çekiliyor. Bu nedenle, bölge ülkelerinin büyüme dinamiklerini güçlendirmek için yapısal reformları hayata geçirmesi gerektiği ifade ediliyor.

Küresel Belirsizlikler ve Fırsatlar

Bölge, Çin’deki yavaşlayan büyüme ile birlikte, değişen ticaret ve yatırım dinamikleri ve artan küresel politika belirsizlikleri ile de mücadele ediyor. Özellikle, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerin, bölgedeki ülkeler için küresel değer zincirlerindeki rollerini güçlendirme fırsatları sunduğu ifade ediliyor.

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