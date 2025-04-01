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Dünya Bankası, Türkiye'de Deprem Bölgeleri İçin 500 Milyon Dolar Finansman Sağladı

Dünya Bankası, Türkiye'deki deprem bölgelerindeki istihdamı artırmak için 500 milyon dolar finansman onayladı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 22:54
Dünya Bankası, Türkiye'de Deprem Bölgeleri İçin 500 Milyon Dolar Finansman Sağladı

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye Destek

Dünya Bankası, Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Türkiye'deki bölgelerde kapsayıcı iş imkanları oluşturmak ve ekonomiyi yeniden canlandırmak amacıyla 500 milyon dolar tutarındaki finansmanı onayladı.

Finansmanın Kullanım Alanları

Bankanın yaptığı açıklamaya göre, bu finansman, Türkiye'nin depremlerden etkilenen illerinde istihdam yaratmak ve işletmeleri desteklemek için kullanılacak. Depremler, etkilenen bölgelerdeki iş gücü piyasasındaki uzun süreli yapısal zorlukları daha da derinleştirmiştir.

Proje Hedefleri

Onaylanan Kayıtlı İstihdam Yaratma-2 Projesi, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri destekleyerek, üçte birinden fazlası kadınlar ve gençler için olmak üzere yaklaşık 17 bin yeni veya daha iyi iş imkanı oluşturmayı hedefliyor.

Finansa Erişim ve KOBİ'lere Destek

Açıklamada, şirketler arasında finansmana erişimin kısıtlı olmasının istihdam yaratmada önemli bir engel teşkil ettiği belirtiliyor. Bu nedenle proje, depremden etkilenen illerde faaliyet gösteren KOBİ’lere uzun vadeli finansman sağlamaya odaklanarak tasarlanmıştır.

Üretkenlik ve İş Gücü Talebi Artacak

Bu proje ile şirketlerin kayıtlı istihdam yaratma koşullarının iyileşmesi, üretkenliğin artması ve iş gücü talebinin yükseltilmesi bekleniyor.

Ekonomik Toparlanma İçin Çaba

Projenin, Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerini desteklemeye yönelik kapsamlı bir Dünya Bankası paketinin parçası olduğu da belirtiliyor. Bu yapısal destek, iş gücü piyasasını güçlendirmeye ve ekonomik toparlanmayı teşvik etmeye yönelik daha geniş kapsamlı çabaları tamamlayacak.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktöründen Açıklama

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "Dünya Bankası depremlerin yaşandığı günden bu yana Türkiye'nin yanında. Bu proje, yerel ekonomilerin yeniden inşası ve kayıtlı sektörde istihdam fırsatlarının sunulması açısından çok önemli bir adım" diyerek projenin önemine dikkat çekti.

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