Dünya İçin Lazım: 70 Bin Kişiye Doğa Eğitimi ve E-Atık Dönüşümü

Vodafone, WWF-Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen Dünya İçin Lazım projesiyle Mayıs'a kadar 70 bin kişiye doğa eğitimi ve 15 ton e-atık dönüşümü hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:00
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:00
Dünya İçin Lazım projesi 70 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor

Vodafone, WWF-Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen Dünya İçin Lazım projesi kapsamında verilen doğayı koruma eğitimleriyle şu ana kadar 40 bini aşkın kişiye ulaşıldı. Proje, Mayıs ayına kadar toplam 70 bin kişiye eğitim verme ve 15 ton e-atığı dönüştürme hedefi taşıyor.

Projenin hedefleri ve elde edilen sonuçlar

Proje, kullanım ömrünü tamamlamış elektronik cihazların geri dönüştürülmesini teşvik ederek daha sürdürülebilir bir dünya hedefliyor. Şu ana kadar 4 tonu aşkın e-atık toplanırken, sürdürülebilirlik odaklı eğitimlerle toplumda doğa bilincinin artırılması amaçlanıyor. Projede hedeflenen ulaşım sayısı arasında 45 bini çocuk olmak üzere toplam 70 bin kişi yer alıyor.

Vodafone Türkiye temsilcisinin açıklaması

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel şunları söyledi: Vodafone olarak, Amaç Odaklı yaklaşımımız kapsamında global odak alanlarımız olan ‘Topluma Değer Katmak’, ‘Gezegenimizi Korumak’ ve ‘Güven İnşa Etmek’ anlayışımız doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. WWF-Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle Dünya İçin Lazım projesini hayata geçirdik. Amacımız; e-atıkları dönüştürerek doğamıza sıfır atık katkısında bulunmak, e-atık dönüşümleri sayesinde doğa bilinci gelişen bir topluluğun oluşmasını sağlamak. Sürdürülebilirlik eğitimleriyle bu toplulukları geliştirerek büyütmek, bu toplulukların da gelecekte doğa bilinci olan ve bu bilinci etrafa yayan elçiler yetiştirmesini sağlamak. Şu ana kadar 40 bini aşkın kişiye eğitim verdiğimiz projede, Mayıs ayına kadar 45 bini çocuk olmak üzere toplam 70 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.

Eğitim içerikleri ve hedef gruplar

Proje kapsamında Türkiye genelinde 7-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik eğitimler düzenleniyor. İlkokul ve ortaokul grupları için hem yüz yüze hem çevrim içi olarak Doğa Koruma, E-Atık, İklim Değişimi, İleri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik başlıklarında eğitimler sunuluyor.

Ebeveyn ve öğretmenler için seminerler

Doğayı koruma eğitimlerinin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen eğitmen eğitimlerinde Eğitmenlik Becerileri, Etkili Sunum ve Oturum Tasarımı, Çocuklarla Hak Temelli Çalışma, İçerik Aktarımı ve İçerik Deneyimleme, Teknoloji Becerileri ve E-Öğrenme Araçları ile Yerel Süreçler gibi konular ele alınıyor. Ayrıca ebeveyn ve öğretmenler için organize edilen web seminerleriyle sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının evde ve okulda desteklenmesi hedefleniyor.

Bugüne kadar ebeveyn ve öğretmenler için Dijital Araçlarla Sürdürülebilirlik Farkındalığı: Ebeveyn ve Öğretmenler İçin Rehber, Doğa Eğitimi Erken Yaşta Başlar: Doğru Yöntemler, Kalıcı Etki ve Evde Başlayan Dönüşüm: Ailece Sürdürülebilir Yaşam Kültürü konulu üç web semineri düzenlendi.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

