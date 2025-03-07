Dünya Kadınlar Günü Etkinliği ve Sanayide Kadın Eli Projesi Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde kadın girişimciliği ve istihdamı artırma vurgusu yapıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 15:38
Dünya Kadınlar Günü Etkinliği ve Sanayide Kadın Eli Projesi Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Dünya Kadınlar Günü Etkinliği ve Sanayide Kadın Eli Projesi Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen "Dünya Kadınlar Günü Etkinliği ve Sanayide Kadın Eli Projesi Ödül Töreni", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de yapıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, kısmi ve uzaktan çalışmaya yatkın kadınların iş gücü piyasasında yer bulmakta zorlandığını belirtarak, "Aile Yılı kapsamındaki mevzuat değişiklikleri ile daha fazla kadının ekonomiye katılmasını sağlamalıyız." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'deki kadın girişimci oranının son 20 yılda yüzde 6'dan yüzde 12'ye çıktığını ifade ederek, hedeflerinin bu oranı yüzde 50'ye ulaştırmak olduğunu vurguladı. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (TOBB KGK) olarak sağlanan desteklerle girişimciliğin teşvik edildiğini söyledi.

Kadın girişimcilere yönelik Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD) ile sağlanan kredi imkanlarından bahseden Hisarcıklıoğlu, bu imkanların Kredi Garanti Fonu aracılığıyla hayata geçirileceğini belirtti. Ayrıca, çalışma koşullarında esnekliğin sağlanmasının önemini vurgulayarak, kadınların iş gücü içerisindeki yerini artırmak için gerekli değişikliklerin yapılması gerektiğini ifade etti.

TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk de, sürdürülebilir kalkınmanın temelini kadınların oluşturduğunu ifade ederek, kadınların ekonomideki rolünün arttırılmasının önemine dikkat çekti. "Kadınların potansiyelini ortaya çıkaracak projeler üretmek, ekonomik büyümemizin anahtarıdır," dedi.

Öztürk, "Sanayide Kadın Eli" Projesi'nin 32 ilde aktifleştirildiğini ve on binlerce kadının bu projeyle istihdam edildiğini belirtti. Ayrıca, etkinlikte bu projeye katkıda bulunan 13 TOBB KGK il başkanına ödülleri takdim edildi.

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