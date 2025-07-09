Düzce, AB Ülkelerine 13.461 Ton İç Fındık İhracı Gerçekleştirdi

Düzce’den Avrupa Birliği'ne Büyük İhracat

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, 2023'ün ilk altı ayında toplam 13.461 ton iç fındık ihraç edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından açıklanan veriler, Düzce'nin fındık üretimi ve ihracatında önemli bir merkez olduğunu ortaya koyuyor. Ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen dış satımın büyük bir kısmı işlenmiş iç fındık olarak kaydedildi.

Önceki yılın mahsulünün hala iç ve dış pazarda yoğun bir şekilde işlendiği ifade edilen verilerde, Düzce'nin 2022 yılı itibarıyla toplam 20.142 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirdiği belirtildi.

Ayrıca, 2023 yılı içinde aylık ayrıntılar şu şekilde sıralandı: Ocak ayında 2.416 ton, Şubat'ta 3.006 ton, Mart'ta 2.952 ton, Nisan'da 2.697 ton, Mayıs'ta 1.780 ton ve Haziran'da 610 ton iç fındık AB ülkelerine satıldı.

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 6 ayında 13 bin 461 ton iç fındık ihraç edildi.

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 6 ayında 13 bin 461 ton iç fındık ihraç edildi.