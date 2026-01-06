Düzce'de Fındık İhracı 2025'te Geriledi: AB'ye Aylık 16.455 Ton

Düzce'den 2025'te AB'ye aylık 16.455 ton iç fındık ihraç edildi; 2025 yıllık ihracatı 16.455 ton, 2024'te 20.240 ton olarak kaydedildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2025 yılında aylık 16 bin 455 ton iç fındık ihraç edildi. Türkiye, dünya fındık pazarında önemli bir paya sahip olup, başta AB olmak üzere birçok ülkeye fındık gönderimini sürdürüyor.

Fındık, Karadeniz Bölgesi'nde olduğu gibi Düzce'de de çok sayıda ailenin geçim kaynağını oluşturuyor. İhracata ilişkin veriler, ilde üretimin ve ticaretin durumuna ışık tutuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 11 aylık verileri

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açıkladığı 11 aylık dağılım şöyle: ocak ayında 2 bin 416 ton, şubat ayında 3 bin 6 ton, mart ayında 2 bin 952 ton, nisan ayında 2 bin 697 ton, mayıs ayında 1 bin 780 ton, haziran ayında 610 ton, temmuz ayında 887 ton, ağustos ayında 462 ton 910 kilo, eylül ayında 478 ton, ekim ayında 471 ton 15 kilo, kasım ayında 590 ve aralık ayında ise 105 ton fındık ihraç edildi.

2024 yılında toplam 20 bin 240 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirilirken, 2025 yılında bu rakam 16 bin 455 ton olarak kayıtlara geçti.

