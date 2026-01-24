TORKU'ya Siyah Tabutlu Eylem: Soma Termik'te TES-İŞ Tepkisi

TORKU'ya Siyah Tabutlu Eylem Soma Termik Santrali Önünde Gerçekleşti

TORKU tarafından işletilen Soma Termik Santralinde örgütlü bulunan TES-İŞ Sendikası üyeleri, toplu iş sözleşmesinden doğan geçmişe dönük maaş farklarının tek seferde ödenmemesine tepki gösterdi. İşçiler, santral önüne siyah tabut ve siyah çelenk bırakarak protestoda bulundu.

Eylemin Gerekçesi

TES-İŞ, geçmişe dönük ücret farklarının tek seferde değil, üç taksitte ödenmek istenmesine karşı durduklarını açıkladı. Sendika bu uygulamayı kabul etmeyerek, hakların zamanında ve eksiksiz ödenmesini talep etti.

Sendika Sözcüsünün Açıklamaları

Eylemde konuşan TES-İŞ Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler, işçilerin alın terinin geciktirilmek istendiğini vurguladı. Girginler, "Bugün buraya keyfimizden gelmedik. Bugün burada hakkımızı istemek, alın terimizin hesabını sormak için toplandık. Bu santralde gecemizi gündüzümüze kattık. Soğukta, sıcakta, bayramda, tatilde çalıştık. Ürettik, kazandırdık, bu çark dönsün diye omuz verdik" dedi.

Girginler ayrıca, "Toplu iş sözleşmesinden doğan geçmişe dönük ücret farklarımızı, kanunda yeri olmayan bir şekilde tek seferde değil, üç taksitte ödemek istiyorlar. Buradan açıkça söylüyorum: Bu bir lütuf değil, bu bir iyilik değil. Bu, işçinin alın terinin geciktirilmesidir" ifadelerini kullandı.

Kanun ve sözleşmenin açık olduğunu belirten Girginler, "Kanun açık, toplu sözleşme açık, hak edişimiz açık. Ama şirket ‘Ben böyle uygun gördüm’ diyor. Biz de buradan diyoruz ki; işçinin hakkı şirketin keyfine bırakılamaz" diye konuştu.

Sembolizmin Mesajı

Eylemde kullanılan siyah tabut ve siyah çelenkin sembolik anlamına da değinen Girginler, "Önümüze koyduğumuz siyah tabut, emeğin görmezden gelinmesini, işçinin hakkının mezara gömülmek istenmesini simgeliyor. Siyah çelenk ise adaletin geciktirilmesine ve emeğin değersizleştirilmesine karşı bir uyarıdır" dedi.

Mücadele Kararlılığı

TES-İŞ Soma Şubesi, hakkın tam ve eksiksiz ödenene kadar sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi. Girginler, "Biz kavga etmeye, yakıp yıkmaya gelmedik. Ama susmaya da gelmedik. Hakkımız tam ve eksiksiz ödenene kadar bu mücadele bitmeyecek. Bugün buradayız, yarın daha kalabalık oluruz" şeklinde konuştu.

Konuşmasını birlik ve dayanışma vurgusuyla tamamlayan Girginler, "Çünkü biz bir aradayız. Çünkü biz haklıyız. Çünkü emeğin gücü, sermayenin keyfinden büyüktür. Bu birlik bozulmadıkça hiçbir hak yerde kalmaz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın işçinin onurlu direnişi" ifadeleriyle eylem kararlılığını dile getirdi.

