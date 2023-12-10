e-Devlet'te binlerce liranız kalmış olabilir! Hemen kontrol edip paranızı geri alın

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yapılan son düzenlemeler, İŞKUR aracılığıyla vatandaşlara yeni fırsatlar sunuyor. Sistemden çıkarken yapılan zorunlu kesintiler artık iade edilebiliyor. Takasbank BES sorgulama işlemi ise e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Vatandaşlar, TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak birikmiş paralarını sorgulayabiliyor ve hak ettikleri ödemeleri geri alabiliyorlar.



Bireysel Emeklilik Sistemi'nde gerçekleşen güncellemeler, vatandaşların sistemden ayrılırken yapılan kesintilere daha şeffaf bir şekilde erişmelerini sağlıyor. İŞKUR aracılığıyla sunulan hizmetler, vatandaşların birikmiş paralarını takip etmelerini ve hak ettikleri ödemeleri alabilmelerini kolaylaştırıyor.

SGK ŞAHIS ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?





Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan çeşitli şahıs ödemeleri, e-Devlet üzerinden sorgulanabilir. 4A ve 4B Nakdi Tazminat, Bağ-Kur maaş ve tütün ödemeleri gibi birçok ödeme, vatandaşların e-Devlet üzerinden kolaylıkla sorgulanmasına olanak tanır. SGK şahıs ödemeleri sorgulama işlemi için ise e-Devlet şifresi ve TC kimlik numarası ile sisteme giriş yapılarak ilgili link tıklanabilir ve unutulan paralar banka hesabına tanımlanarak alınabilir.



BANKALARDA UNUTULAN PARALAR





Bankalarda unutulan paralar, 10 yıl boyunca işlem görmemesi durumunda TMSF'ye devredilir. e-Devlet üzerinden yapılan TMSF sorgulaması ile vatandaşlar, bu paraların durumunu kontrol edebilirler. Ancak, 10 yılın sonunda TMSF'ye devredilen paralar için geri alma imkanı bulunmamaktadır. Bu paralar, zamanaşımı süresi dolmuş olarak hazineye devredilir.



Uzmanlar, bu tür haklarından haberdar olmayan vatandaşların düzenli olarak e-Devlet üzerinden sorgulama yapmalarını önermektedir. Bu sayede, vatandaşlar kendilerine ait ancak unuttukları veya bilmedikleri paraları geri alabilirler. e-Devlet portalı, vatandaşların finansal haklarına ulaşmalarını sağlayarak ekonomik bilinçlerini artırmak adına önemli bir araç olmaya devam ediyor.