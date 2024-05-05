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e-Devlet'ten hakkınız var mı bakın! Bu şartlara uyana devletten sosyal destek!

Mayıs ayının başından bu yana ödemelerin hesaplara ne zaman yatırılacağı bir araştırma sorusu haline geldi. Para bekleyenler “Ödeme ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt arıyor. Her ayın belirli günlerinde yapılan ödemelere ilişkin açıklamalar merak ediliyor. Herkesin gözü ödeme duyurusuna çevrildi.

Yayın Tarihi: 05.05.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 10:21
e-Devlet'ten hakkınız var mı bakın! Bu şartlara uyana devletten sosyal destek!

Devlet emekli maaşlarını ödemeye devam ediyor. Destek çerçevesinde ödemeler birden fazla başlıkta yapılmaktadır. Bu ödemelerden birisi de evde bakım maaşıdır. Evde yaşlı, engelli ve yoksulların bakımını üstlenenlere her ayın 15'inden 31'ine kadar 7 bin 608 YL ödeme yapılıyor. Bu nedenle Mayıs ayı ödemelerinin aynı gün gönderilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ödeme talepleri SMS ve e-Devlet kullanılarak yapılmaktadır.

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME SORGULAMA

e-Devlet'ten hakkınız var mı bakın! Bu şartlara uyana devletten sosyal destek!

Evde bakım hizmetlerine ilişkin ödeme talebinizi e-Devlet'in “Engelli bireyler için evde bakım ödeme bilgisi isteyin” sayfasından şifreniz ve TC Kimlik numaranız ile yapabilirsiniz. Evde bakım ödeneği SMS yoluyla da öğrenilebiliyor. Bununla ilgili BAKIYE yazıp 4747'ye SMS göndererek talepte bulunabilirsiniz.

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e-Devlet'ten hakkınız var mı bakın! Bu şartlara uyana devletten sosyal destek!

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