e-Devlet'ten hemen bakın! TOKİ'den arsa sahibi olmuş olabilirsiniz: Bunu yapmayanın hakkı yanacak

Ev ve arsa sahibi olmak isteyenlere yeni kampanya! TOKİ ev ya da arsa almak isteyenler için çeşitli illerde İlk Evim Arsa projesini duyurdu. Projenin yoğun ilgi gördüğü aktarılırken, konut ve arsa sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için şanslı dönem başladı. Başlatılan kampanya kapsamında dar gelirlilerin bir kez daha arsa veya konut sahibi olabileceği müjdelendi!

TOKİ’nin uygun fiyatlı arsa ve konut sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için başlattığı "İlk Evim Arsa" projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Yoğun ilgiyle karşılaşarak rekor başvuru sayısına ulaşan projede, arsa teslim tarihlerinin nisan ayında netleşmesinin ardından, tapu tescil belgeleri de artık erişime açıldı.

29 ilde Tapu Tescil Belgeleri erişime açıldı

Proje kapsamında 29 ilde, arsa tapu tescil belgeleri erişime açıldı! Erişime açılan iller arasında Ankara'da 100 bin, İstanbul'da 50 bin, İzmir'de 25 bin, Antalya'da 23 bin arsa bulunduğu öğrenildi. Toplamda 1 milyon altyapılı konut amaçlı arsa, elektrik, su, doğal gaz altyapıları ve planları tamamlanarak inşaat yapmaya ve ardından da kullanıma hazır hale getirildi. Başvuran vatandaşların ise kendilerine verilecek arsa tapu tescil belgesini ve tapu bilgilerini e-Devlet’e TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra sorgulayabilecekler.





Konut inşası için 2 yıl şartı getirildi!

Arsa tapu tescil belgesini alan vatandaşların bu belge ile konutlarının inşasına anında başlayabileceği aktarılırken bir detaya da dikkat çekildi. 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar, en fazla brüt 150 metrekare olacak. Konutlar ise zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek şekilde planlanacak. Yani konutlarda kat sınırı bulunacak.

Kampanya açıklandığında, arsaların 2 yıl içerisinde teslim edileceği vaat edilmişti. Bu vaat doğrultusunda, 2 yıl dolmadan arsalar teslim edilmiş olması bekleniyor. Ancak bir diğer detay olan konut detayı için de 2 yıl şartı bulunduğu vurgulandı. Yani, iki yılda konutlarını bitiremeyen hak sahiplerinden, satın aldıkları arsaları, ödedikleri paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.

İlk Evim Arsa projesinin detayları neler?





"İlk Evim Arsa" projesi, vatandaşlara uygun fiyatlı arsa ve konut sahibi olma fırsatı sunarak büyük bir ilgi topladı. Projenin bazı önemli detayları şunlardır: