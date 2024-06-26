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e-Devlet'ten hemen bakın! TOKİ'den arsa sahibi olmuş olabilirsiniz: Bunu yapmayanın hakkı yanacak

TOKİ uygun fiyatla ve taksit ödemeleriyle konut sahibi yaptığı orta gelir grubu için bu sefer de arsa sahibi olma fırsatı başlattı! Başlatılan İlk Evim Arsa isimli kampanya kapsamında 29 ilde vatandaşlara uygun fiyata arsa sahibi olma ve üzerine bir de ev inşa etme hakkı verilecek! İşte hem ev hem de arsa sahibi yaptıracak olan o kampanyanın detayları...

Yayın Tarihi: 26.06.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 14:19
e-Devlet'ten hemen bakın! TOKİ'den arsa sahibi olmuş olabilirsiniz: Bunu yapmayanın hakkı yanacak

Ev ve arsa sahibi olmak isteyenlere yeni kampanya! TOKİ ev ya da arsa almak isteyenler için çeşitli illerde İlk Evim Arsa projesini duyurdu. Projenin yoğun ilgi gördüğü aktarılırken, konut ve arsa sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için şanslı dönem başladı. Başlatılan kampanya kapsamında dar gelirlilerin bir kez daha arsa veya konut sahibi olabileceği müjdelendi! 

TOKİ’nin uygun fiyatlı arsa ve konut sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için başlattığı "İlk Evim Arsa" projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Yoğun ilgiyle karşılaşarak rekor başvuru sayısına ulaşan projede, arsa teslim tarihlerinin nisan ayında netleşmesinin ardından, tapu tescil belgeleri de artık erişime açıldı.

29 ilde Tapu Tescil Belgeleri erişime açıldı

Proje kapsamında 29 ilde, arsa tapu tescil belgeleri erişime açıldı! Erişime açılan iller arasında Ankara'da 100 bin, İstanbul'da 50 bin, İzmir'de 25 bin, Antalya'da 23 bin arsa bulunduğu öğrenildi. Toplamda 1 milyon altyapılı konut amaçlı arsa, elektrik, su, doğal gaz altyapıları ve planları tamamlanarak inşaat yapmaya ve ardından da kullanıma hazır hale getirildi. Başvuran vatandaşların ise kendilerine verilecek arsa tapu tescil belgesini ve tapu bilgilerini e-Devlet’e TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra sorgulayabilecekler.

İLK EVİM ARSAM

Konut inşası için 2 yıl şartı getirildi! 

Arsa tapu tescil belgesini alan vatandaşların bu belge ile konutlarının inşasına anında başlayabileceği aktarılırken bir detaya da dikkat çekildi. 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar, en fazla brüt 150 metrekare olacak. Konutlar ise zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek şekilde planlanacak. Yani konutlarda kat sınırı bulunacak. 

Kampanya açıklandığında, arsaların 2 yıl içerisinde teslim edileceği vaat edilmişti. Bu vaat doğrultusunda, 2 yıl dolmadan arsalar teslim edilmiş olması bekleniyor. Ancak bir diğer detay olan konut detayı için de 2 yıl şartı bulunduğu vurgulandı. Yani, iki yılda konutlarını bitiremeyen hak sahiplerinden, satın aldıkları arsaları, ödedikleri paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.

İlk Evim Arsa projesinin detayları neler? 

ilk evim arsa

"İlk Evim Arsa" projesi, vatandaşlara uygun fiyatlı arsa ve konut sahibi olma fırsatı sunarak büyük bir ilgi topladı. Projenin bazı önemli detayları şunlardır:

  • Çok sayıda ilde uygulanıyor: Proje, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler dahil 29 ilde uygulanmaktadır.
  • Altyapı hazır teslim ediliyor: Arsalarda elektrik, su ve doğal gaz gibi temel altyapılar tamamlanmış durumda, bu da inşaat sürecini hızlandırmaktadır.
  • Konut inşası son derece kolay: Belirlenen standartlara uygun şekilde konut inşa edilmesine olanak tanıyan arsalarda, brüt 150 metrekareyi geçmeyen evler yapılabilecek.
  • Anında sorgulama yapılabiliyor: Vatandaşlar, arsa ve tapu bilgilerini kolayca e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler.

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