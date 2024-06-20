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e-Devlet'ten hemen kontrol edin! HGS borcu olanlara acil olarak duyuruldu

PTT AŞ, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) borçlarıyla ilgili gelen kısa mesajlar ve bakiye yüklemesi yaparken karşılaşılabilecek sahte internet siteleri konusunda vatandaşları uyarıyor.

Yayın Tarihi: 20.06.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 16:20
e-Devlet'ten hemen kontrol edin! HGS borcu olanlara acil olarak duyuruldu

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, HGS ödemelerinde kullanılan şirket isminin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, dolandırıcıların vatandaşlara borçlu olduklarına dair kısa mesajlar gönderdiği ve sahte internet siteleri aracılığıyla bakiye yükleme yapmaya yönlendirdiği vurgulandı. Vatandaşların bu tür kısa mesajlara itibar etmemeleri, mesajlarda yer alan bağlantı linklerini açmamaları ve kişisel bilgilerini paylaşmamaları önemle rica edildi. HGS bakiye sorgulama ve yükleme işlemlerinin PTT'nin resmi internet siteleri olan 'https://hgsmusteri.ptt.gov.tr/' ve 'https://hgs.pttavm.com/' adresleri kullanılarak veya e-Devlet Kapısı aracılığıyla gerçekleştirilebileceği hatırlatıldı.

HGS SİSTEMİ

HGS HAKKINDA BİLGİ

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), Türkiye Cumhuriyeti'nin Boğaz Köprüleri ve otoyol geçişlerinde kullanılan bir sistemdir. Geçmişten günümüze geleneksel gişeler yerine radyo frekansıyla sürücülerin geçişlerini tanımlayan ve biletsiz veya temas gerektirmeyen bir ödeme yöntemidir.

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