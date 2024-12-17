ECB: Avro Bölgesi Bankacılık Sektörü 2024'te Dayanıklılığını Koruyor

ECB'den Önemli Değerlendirme

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2024 yılına dair önemli bir açıklama yaparak Avro Bölgesi bankacılık sektörünün dayanıklılığını vurguladı. ECB, bankaların sağlam sermaye ve likidite pozisyonlarını koruduğunu bildirdi.

SERMAYE VE LİKİDİTE POZİSYONLARI GÜÇLÜ

ECB, 2024 Denetleyici İnceleme ve Değerlendirme Süreci (SREP) sonuçlarını ve 2025-2027 dönemindeki denetimsel önceliklerini açıkladı. Buna göre, bankalar, bu yıl sermaye ve likidite pozisyonlarını, yasal gerekliliklerin oldukça üzerinde koruyarak güçlü bir performans sergiledi.

Rapor, "Avro Bölgesi bankacılık sektörü 2024'te dirençli kaldı. Ortalama olarak bankalar, yasal gerekliliklerin oldukça üzerinde, sağlam sermaye ve likidite pozisyonlarını korudu. Toplam sermaye yeterlilik oranı (CET1) 2024 yılı ortasında yüzde 15,8 olarak gerçekleşti." ifadelerine yer veriyor.

YÜKSEK FAİZLERİN ETKİSİ

Denetime tabi tutulan Avrupa bankalarının çekirdek sermaye yeterlilik oranı (CET1) için toplam sermaye gereksinimi, önceki yıl yüzde 11,2 iken, 2024 için ortalama yüzde 11,3'e yükseldi. ECB'ye göre, yüksek faiz oranları, bankaların karlılığını sürdürmesine yardımcı oldu.

DİKKATLİ OLUNMASI GEREKEN RİSKLER

ECB, batık krediler için yeterli karşılık ayırmadıkları gerekçesiyle 18 bankanın sermaye gerekliliklerini artırırken, aşırı borçluluk nedeniyle 13 bankanın yükümlülüklerini de yükseltti. Genel olarak sağlam kriz tamponlarına ve yüksek faizle artan karlara rağmen, bankaları dikkatli olmaya çağırdı.

Rapor, "Ancak ileriye bakıldığında, zayıflayan makroekonomik görünüm ve ekonomideki yapısal değişiklikler daha dikkatli olunmasını gerektirmektedir." uyarısında bulunuyor. Ayrıca, jeopolitik risklerin finansal piyasalarda fiyatlandırılmaması durumunun likidite risklerini artırabileceği ve ani risk yeniden fiyatlandırmasının ek kayıplara yol açabileceği ifade ediliyor.

RİSK YÖNETİMİ İHTİYACI

ECB, risk yönetimi, iç yönetişim ve operasyonel dayanıklılığın bankalar için temel sorun alanları olmaya devam ettiğini de vurguladı.