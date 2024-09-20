ECB Başkanı Lagarde, Enflasyonun 2025'te Yüzde 2'ye Döneceğini Açıkladı

ECB Başkanı Lagarde, Enflasyon Beklentilerini Değerlendirdi

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Başkanı Christine Lagarde, kararlı politika uygulamalarının enflasyon beklentilerini etkili bir şekilde sabit tuttuğunu ve 2025 yılının ikinci yarısında enflasyonun yüzde 2'ye inmesini öngördüğünü açıkladı.

Uluslararası Para Fonu Etkinliği

Lagarde, bu açıklamayı Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından düzenlenen "2024 Michel Camdessus Merkez Bankacılığı Dersi" etkinliği sırasında yaptı. Son zamanlarda yaşanan ekonomik şokların, para politikasının işleyişini daha karmaşık hale getirdiğine işaret etti.

Para Politikası ve Belirsizlikler

Lagarde, belirsizliklerin üstesinden gelmek için yalnızca beklenen enflasyona değil, aynı zamanda altta yatan enflasyon dinamiklerine ve aktarım gücüne odaklanmayı gerektiren yeni bir politika çerçevesi oluşturduklarını belirtti. "Enflasyon şokunun büyüklüğü düşünüldüğünde, bu gerilemenin dikkate değer olduğunu" vurgulayan Lagarde, ancak hala belirsizliklerin mevcut olduğunu ifade etti.

Esnek Politika Yaklaşımları

Lagarde, merkez bankalarının değişen koşullara yanıt vermeye ve esnekliklerini kullanmaya hazır olmaları gerektiğinin altını çizdi. Para politikasının temel hedeflerinin değişmeden kalmasının önemine değinen Lagarde, bankaların stratejilerinin etkinliğini doğruladığını belirtti.

Fiyat İstikrarı Üzerine Vurgu

Lagarde, "Eğer enflasyon daha dalgalı hale gelirse, fiyat oluşumundaki derin çapanın korunması kritik olacaktır" ifadelerini kullandı. Küresel ayrışma ve dijitalleşmenin, para politikası aktarımındaki etkilerini anlamanın önemine de vurgu yaptı. Merkez bankalarının, analitik çerçevelerini sürekli yeniden değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.

Sonuç

Lagarde, "Bugün para politikası hedeflerimiz değişmiyor. Fiyat istikrarına odaklanmanın büyük değişim dönemlerinde önemli olduğunu gösterdik, ancak bu bizim uygulama yöntemlerimizi sabit tutacağımız anlamına gelmez" sözleriyle konuşmasını tamamladı.