Edirne İpsala OSB'de 4 Fabrikanın Temeli Atıldı

Edirne İpsala OSB'de 4 fabrikanın temeli törenle atıldı

Altyapı tamamlandı, üretim ve istihdam hedefleniyor

Edirne'nin İpsala ilçesindeki İpsala Organize Sanayi Bölgesi (OSB)nde faaliyet gösterecek 4 fabrikanın temeli düzenlenen törenle atıldı. Bölge, İpsala Sınır Kapısı'na 5 kilometre mesafede ve 350 dekarlık alan üzerine kuruldu.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlayan temel atma töreninde konuşan Vali Yunus Sezer, İpsala OSB'nin kurulum sürecinin hızlı şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Sezer, bölgedeki fabrikaların faaliyete geçecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vali Sezer'in açıklamaları: 'Edirne'miz, malumunuz tarım şehri, sanayimiz oldukça kısıtlı. Ama son dönemde hep beraber burada ortaya koyduğumuz bir anlayışla İpsala başta olmak üzere Keşan arkasından Uzunköprü ve merkezdeki organize sanayi bölgemizin de genişletilmesiyle neredeyse 4 yeni organize sanayi bölgesini hayata geçirmiş bulunuyoruz.'

Sezer, kentte çevre dostu sanayi bölgelerini hizmete sunduklarını vurgulayarak, 'Edirne'ye yenilikçi, yenilenebilir ve yeşil sanayi getiriyoruz. Kesinlikle çevreye herhangi bir zararı olmayacak, çevreye herhangi bir atık bırakmayacak. 'Karbon ayak izi' dediğimiz sistemin tamamen takip edildiği, firmaların katma değer ürettiği ve birçoğunun da ihracat yaptığı firmalarımız burada yer alıyorlar' dedi.

Temeli atılan firmaların öncü şirketler olduğunu belirten Vali Sezer, bu yatırımların tamamlanmasıyla yaklaşık 1000 kişinin istihdam edileceğini kaydetti: '1000 kişinin istihdam edilmesi hem İpsala'ya hem de bölgeye çok büyük bir katma değer oluşturacaktır. Keşan ve Uzunköprü'yle beraber bir bütün düşündüğümüz zaman bu bölgede önemli bir cazibe merkezi olacak.'

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da törende yaptığı konuşmada İpsala'daki sanayi bölgesinin Edirne için çok önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Aksal, sanayi bölgelerinin istihdamı artırma açısından önemine işaret ederek, 'Artık bölgemizin evlatları istihdam için şehir dışına gitmeyecek. Üretim açısından önemli bir işi yapılıyor. Tarım ürünlerimiz markalaşacak' dedi.

Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, 2,5 yıllık çalışmanın ardından altyapı işlerinin özel sektör işbirliğiyle tamamlandığını belirtti. Sevgili, 'Şu anda 4 kurumsal firma temel atıyor. İstihdamın yanı sıra ilçemizin markası çeltiğin katma değeri artacak. Artık market raflarında İpsala pirinci adıyla yer alacak. Bu çok önemli. Tarım dostu ve çevreye duyarlı firmalar burada yer alacak' ifadelerini kullandı.

Yatırımcılar adına konuşan Turgay Yetiş ise İpsala OSB'nin bölgenin kalkınması için çok önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, katkılarından dolayı Vali Yunus Sezer'e plaket takdim etti. Dua edilmesinin ardından fabrikaların temeli atıldı ve Vali Sezer, fabrika sahiplerinden yatırımları hakkında bilgi aldı.

Törene Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Edirne'deki İpsala Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösterecek 4 fabrikanın temeli törenle atıldı. İpsala Sınır Kapısı'na 5 kilometre mesafede 350 dekarlık alana kurulan sanayi bölgesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından fabrikaların temelleri atılmaya başladı.