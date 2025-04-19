DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.243.571,37 -1,14%

Edirne OSB, Sınır Kapılarına Yakınlığıyla Yatırımcı İçin Fırsatlar Sunuyor

Edirne OSB, sınır kapılarına yakınlığıyla yatırımcılara büyük fırsatlar sağlıyor. Yönetim Kurulu Üyesi Güven, sanayi bölgesinin avantajlarını aktardı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 15:31
Edirne OSB, Sınır Kapılarına Yakınlığıyla Yatırımcı İçin Fırsatlar Sunuyor

Edirne OSB, Yatırımcılara Stratejik Avantajlar Sunuyor

Edirne Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Güven, sanayi bölgesinin Avrupa'ya açılan sınır kapılarına olan yakınlığıyla yatırımcılara pek çok avantaj sağladığını dile getirdi.

Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Edirne OSB Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısına İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyeleri katıldı. Toplantı, kentteki bir tesiste gerçekleştirildi ve sanayi bölgesinin imkanları ve özellikleri tanıtıldı.

Edirne OSB'nin Stratejik Konumu

Güven, Edirne OSB'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarının merkezinde yer aldığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

  • Edirne OSB, Hamzabeyli sınır kapısına 25 km, Kapıkule'ye 54 km, Pazarkule'ye 51 km ve İpsala'ya 151 km mesafededir.
  • TEM Otoyolu'na 30 km, hızlı tren hattına 43 km ve İstanbul Havalimanı'na 214 km uzaklıktadır.
  • Tekirdağ Limanı'na da 145 km mesafededir.

Bu sayede Edirne OSB, hem karayolu hem demiryolu hem de denizyoluyla avantaj sunduğunu ifade etti.

Gelişen Sanayi Bölgesi

Edirne OSB'de şu anda 38 fabrika faaliyet gösterirken, 4 fabrikanın inşaat halinde olduğunu belirten Güven, yeni büyüme alanıyla sanayi bölgesinin 2 bin 500 dekara ulaşacağını dile getirdi.

“Edirne OSB, yalnızca bugünün değil, geleceğin sanayi bölgesi. Yatırımcıları bu büyümenin parçası olmaya davet ediyoruz.” diye konuştu.

Edirne Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kurulunca, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Müstakil Sanayici...

Edirne Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kurulunca, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyelerine yönelik OSB hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Edirne OSB Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Güven, toplantıda konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkmenistan Büyükelçisi İşanguliyev Afyonkarahisar'da Ziyaretlerde Bulundu
2
Genç MÜSİAD'ın 16. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
3
Edirne OSB, Sınır Kapılarına Yakınlığıyla Yatırımcı İçin Fırsatlar Sunuyor
4
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Genç MÜSİAD'a Vurgu: Türkiye Yüzyılı Hedefleri Devam Ediyor
5
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Adıyaman'da Zirai Don Hasarını İnceledi
6
Bakan Yumaklı'dan Giresun'da Zirai Don Açıklaması: Gıda Arzında Kayıp Yok
7
Aftermarket Zirvesi: Otomotiv Satış Sonrası Sektörünün Buluşma Noktası

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!