Edirne OSB, Sınır Kapılarına Yakınlığıyla Yatırımcı İçin Fırsatlar Sunuyor

Edirne OSB, Yatırımcılara Stratejik Avantajlar Sunuyor

Edirne Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Güven, sanayi bölgesinin Avrupa'ya açılan sınır kapılarına olan yakınlığıyla yatırımcılara pek çok avantaj sağladığını dile getirdi.

Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Edirne OSB Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısına İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyeleri katıldı. Toplantı, kentteki bir tesiste gerçekleştirildi ve sanayi bölgesinin imkanları ve özellikleri tanıtıldı.

Edirne OSB'nin Stratejik Konumu

Güven, Edirne OSB'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarının merkezinde yer aldığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

Edirne OSB, Hamzabeyli sınır kapısına 25 km, Kapıkule 'ye 54 km, Pazarkule 'ye 51 km ve İpsala 'ya 151 km mesafededir.

sınır kapısına 25 km, 'ye 54 km, 'ye 51 km ve 'ya 151 km mesafededir. TEM Otoyolu 'na 30 km, hızlı tren hattına 43 km ve İstanbul Havalimanı 'na 214 km uzaklıktadır.

'na 30 km, hızlı tren hattına 43 km ve 'na 214 km uzaklıktadır. Tekirdağ Limanı'na da 145 km mesafededir.

Bu sayede Edirne OSB, hem karayolu hem demiryolu hem de denizyoluyla avantaj sunduğunu ifade etti.

Gelişen Sanayi Bölgesi

Edirne OSB'de şu anda 38 fabrika faaliyet gösterirken, 4 fabrikanın inşaat halinde olduğunu belirten Güven, yeni büyüme alanıyla sanayi bölgesinin 2 bin 500 dekara ulaşacağını dile getirdi.

“Edirne OSB, yalnızca bugünün değil, geleceğin sanayi bölgesi. Yatırımcıları bu büyümenin parçası olmaya davet ediyoruz.” diye konuştu.

Edirne Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kurulunca, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyelerine yönelik OSB hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Edirne OSB Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Güven, toplantıda konuşma yaptı.