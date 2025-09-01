Ege'de Balıkçılık Sezonu Açıldı — İzmir Ağları Dolu

Ege'de Balıkçılık Sezonu Açıldı: Ağlar Doldu, Haller Şenlendi

İzmir Ticaret Odası tarafından sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "2025 Balıkçılık Sezon Açılış Töreni" ile Ege'de balıkçılık sezonu resmen başladı. Yaklaşık 5 ay süren av yasağının sona ermesiyle, Egeli balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı ve ağlarını dolu çekmenin sevincini yaşadı.

Sezonun ilk gününde yakalanan balıklar, satış için İzmir'in Buca ilçesindeki İzmir Su Ürünleri Hali'ne getirildi. Halde yoğun hareketlilik yaşanırken, sezonun ilk balıklarını almak isteyen alıcılar arasında kıyasıya bir rekabet gözlendi.

Halde, Ege Denizi'nden tutulan 50'ye yakın balık çeşidi satışa sunuldu; diğer bölgelerden gelen türler de alıcı buldu. İlk ağ haberleri özellikle Alaçatı ve Karaburun'dan gelirken, ilerleyen saatlerde sardalye ve hamsinin de bol olacağı beklentisi paylaşıldı.

Yetkililerden Değerlendirmeler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, su ürünleri halindeki zenginliğin keyfini yaşadıklarını belirterek, "Burası Türkiye'de en fazla ihracatın ve en fazla satışın yapıldığı hallerden birisi. Bunu daha da geliştirmek için çalışmak istiyoruz. Esnafımızı burada mutlu gördükçe, bereketi gördükçe içimiz açıldı." dedi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan ise, "Bol bereketli bir sene olacağının işaretidir bu. İnşallah halkımıza ucuz balık yedireceğiz diye düşünüyorum. İlk balık haberleri Alaçatı ve Karaburun'dan geldi. İklim krizinden dolayı biraz kaygımız vardı. Şükür o da yok oldu." ifadelerini kullandı.

Esnafın Umudu ve Katılımcılar

Esnaf Yusuf Alabey sezonun çok iyi başladığını söyleyerek, "Bu sene balık olacak gibi, bu da hava şartlarına bağlı. İnşallah olur." dedi. Bir diğer esnaf Alican Uzun de, "Bereketli bir sezon bizleri bekliyor. Tüm Ege'ye ve Akdeniz Bölgesi'ne buradan balık dağıtılıyor. İlk olarak tekir, barbun geldi. İlerleyen saatlerde de sardalye ve hamsinin bol olacağı söyleniyor." şeklinde konuştu.

Etkinlikte ayrıca Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve İzmir Su Ürünleri Üreticileri Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir gibi isimler de yer aldı.

Sezonun ilk günündeki hareketlilik, hem balıkçılar hem de hal esnafı için umut verici olarak değerlendirildi.