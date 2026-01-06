EGİAD'dan 2026 Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Semineri

EGİAD, '2026 Yılı Sosyal Güvenlik & İş Hukuku Düzenlemeleri ve İK Uygulamaları' semineriyle yeni mevzuatı, teşvikleri ve dijital dönüşümü iş dünyasına taşıdı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), sosyal güvenlik ve iş hukuku alanındaki yeni düzenlemeleri iş dünyasının gündemine taşıdı. Seminer dernek merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Uzman sunumları ve kapsam

Final Danışmanlık Kurucu Ortağı, SGK Eski Başmüfettişi ve Ankara, İzmir ile Manisa SGK Eski İl Müdürü Yavuz Kurt’un katılımıyla düzenlenen etkinlikte; 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe giren mevzuat değişiklikleri, istihdam teşviklerindeki dönüşüm, tamamlayıcı emeklilik sisteminin işverenlere etkileri, sigorta primleri ve idari para cezalarına ilişkin güncel uygulamalar kapsamlı biçimde ele alındı.

Ayrıca yapay zekâ ve dijitalleşmenin çalışma hayatına yansımaları ile sağlık sektöründeki gelişmelerin sosyal güvenlik boyutu da çok yönlü olarak değerlendirildi.

Mevzuata uyum artık rekabet avantajı

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, çalışma hayatının giderek daha karmaşık ve stratejik bir yapıya evrildiğine dikkat çekti. Özhelvacı, mevzuata uyumun doğru yönetildiğinde işverenler için rekabet avantajı sağlayacağını vurguladı.

Kaan Özhelvacı şöyle konuştu:

"Bugün çalışma hayatı; mevzuat değişiklikleri, dijitalleşme, yapay zekâ uygulamaları ve sosyal güvenlik sistemlerindeki dönüşümle birlikte hiç olmadığı kadar karmaşık, çok boyutlu ve stratejik bir yapıya evrilmiş durumda. Özellikle 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, işverenler açısından yalnızca yeni yükümlülükler değil; aynı zamanda doğru yönetildiğinde rekabet avantajı yaratabilecek önemli fırsatlar da barındırıyor. Artık sadece üretmek ya da büyümek yetmiyor. Aynı zamanda öngörmek, riskleri yönetmek ve insan kaynağını geleceğe hazırlamak gerekiyor. Esnek çalışma modelleri, uzaktan çalışma, yapay zekâ destekli süreçler ve yeni nesil istihdam biçimleri; sosyal güvenlikten iş hukukuna, insan kaynakları yönetiminden kurumsal sorumluluğa kadar pek çok alanı doğrudan etkiliyor. Veriler bize gösteriyor ki, Türkiye’de iş gücünün önemli bir bölümü artık klasik çalışma modellerinin dışında istihdam ediliyor. Bu dönüşüm, işverenlerin SGK uygulamaları, teşvik mekanizmaları, prim yükümlülükleri ve denetim süreçlerine çok daha bilinçli ve proaktif yaklaşmasını zorunlu kılıyor. Aksi halde, iyi niyetle atılan adımlar dahi ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor. İşte tam da bu noktada; mevzuatın doğru okunması, güncel uygulamaların uzman isimlerden dinlenmesi ve insan kaynakları süreçlerinin sürdürülebilir bir yaklaşımla yönetilmesi büyük önem taşıyor."

İK profesyonellerinden yoğun ilgi

Etkinlikte katılımcılar, 7566 sayılı yasa kapsamında yapılan değişikliklerden denetim süreçlerine, teşvik mekanizmalarından risk yönetimine kadar güncel ve uygulamaya dönük bilgiler edindi. Seminer, özellikle üye şirketlerin insan kaynakları profesyonelleri tarafından yoğun ilgi gördü.

