EGİAD'dan 2026 Uyarısı: 'Büyüme Topluma Dokunmalı'

EGİAD: "Büyüme, ancak topluma dokunursa anlamlıdır"

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, 2025 yılının ekonomik fotoğrafını değerlendirip 2026 beklentilerini paylaştı. Özhelvacı, önümüzdeki dönemde yatırım, ihracat ve dijitalleşme odaklı politikaların kritik önem taşıdığını vurguladı.

2025 değerlendirmesi: Fırsatlarla kırılganlıklar yan yana

Özhelvacı, Türkiye ekonomisinin 2025’te sıkı para politikaları, finansmana erişim ve maliyet baskıları ile mücadele ettiğini hatırlatarak, üretim, ihracat ve yapısal reform odaklı dönüşüm arayışının güçlendiğini söyledi. "Açıkçası Türkiye ekonomisi, önemli sıçramalar yaşasa da büyümenin niteliği ve kalıcılığı konularında derin bir sınav verdi." değerlendirmesini yaptı.

Verimlilik artışının sınırlı kalması, kurumların öngörülebilirlik sorunu ve gelir eşitsizliklerinin derinleşmesi, Özhelvacı'ya göre 2025’in ekonomi yönetimi açısından temel sorun alanları oldu.

Ekonominin dört temel yapısal meselesi

Türkiye ekonomisinin temel yapısal meselelerinin dört ana başlıkta toplandığını belirten Özhelvacı, bu alanları şu şekilde sıraladı: 1.’si verimlilik odaklı üretim yetersizliği, 2.’si teknoloji seviyesi orta ligde sıkışmış bir üretim yapısının Türkiye’nin rekabet gücünü sınırlaması, 3.’sü kurumsal kapasite eksikliği, 4.’sü eşitsizlik ve bölgesel dengesizlik.

Özhelvacı, öngörülebilir, şeffaf ve uzun vadeli karar alma mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, "Büyüme, ancak toplumun farklı kesimlerine dokunursa anlamlıdır. Bölgesel uçurumlar kapanmadan, nitelikli istihdam oluşturmadan ve adil bir rekabet ortamı tesis etmeden Türkiye ekonomisi gerçek potansiyeline erişemez." ifadelerini kullandı.

2026: Dönüşüm eşiği ve politika çağrısı

2026 yılının Türkiye için bir dönüşüm eşiği oluşturacağına işaret eden Özhelvacı, karar alıcılara şu mesajı verdi: "2026’ya ilişkin beklentiler, kurumsal reformlar, verimlilik odaklı yatırımlar ve yeşil-dijital dönüşümün uygulamaya geçmesiyle şekillenecektir."

Özhelvacı, dört ana yapısal alanda adım atılması gerektiğini belirterek şu öncelikleri sıraladı: Ar-Ge, nitelikli iş gücü ve üretim modernizasyonu desteklenmeli; hukuki güven, öngörülebilir regülasyonlar ve piyasa özerkliği yeniden inşa edilmelidir. Ayrıca ekonomik refahın ülke geneline yayılması gerektiğini ve yeni ekonominin kodlarının temiz enerji, veri, teknoloji ve sürdürülebilirlik olduğunu vurguladı.

Özhelvacı değerlendirmesini, "Cesur reformlar, bilimsel akıl ve uzun vadeli vizyon, Türkiye’nin geleceğini belirleyecektir." sözleriyle tamamladı.

EGİAD’ın iş dünyasına mesajı ve rapor gündemi

EGİAD’ın iş dünyasının ekonomide edilgen değil etken olduğunu hatırlattığını belirten Özhelvacı, derneğin üyelerine yönelik vizyonunu şöyle aktardı: "İkinci yüzyıl; birlikte hareket eden, değer oluşturan ve geleceği tasarlayan bir iş dünyasıyla inşa edilebilir. EGİAD olarak bu dönüşümün sorumluluğunu üstleniyoruz."

EGİAD’ın 2025 odağının genç istihdamı ve NEET gençler olduğunu hatırlatan Özhelvacı, 2026’ya girerken odağı ileri taşıyacaklarını açıkladı. İlk raporun başlığı "’Yaratıcı Yıkım Sürecinde İzmir - Üçüz Dönüşüm ile İşgücü Piyasasının Yeniden Tasarımı’" olacak ve temel sorusu şu: Dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sosyal dönüşüm İzmir’in işgücü piyasasını nasıl yeniden şekillendiriyor?

Bu çalışmada, yapay zekâ, otomasyon, robotik ve yeni üretim teknolojilerinin meslekleri nasıl dönüştüreceği; hangi becerilerin kritik olacağı, hangi sektörlerin nasıl etkileneceği ve şirketlerin hangi yeniden beceri kazandırma adımlarını atması gerektiği somut bir çerçeveyle ele alınacak. Özhelvacı, özellikle NEET gençler başta olmak üzere kırılgan grupların üretim süreçlerine yeniden dahil edilmesi için uygulanabilir bir yol haritası sunacaklarını belirtti.

İkinci raporun başlığı ise "’Bölgesel Ekonomik Güvenlik - Tedarik Zinciri Riskleri ve Dayanıklılık’" olacak. Bu çalışma, Ege sanayisi açısından küresel şoklara karşı dayanıklılık, tedarik zinciri riskleri, Çin kaynaklı tedarik kesintisi, AB regülasyonları, navlun maliyetleri, kritik hammaddelerde dışa bağımlılık ve enerji bağımlılıkları gibi senaryoları analiz edecek. Amaç, KOBİ’ler için tedarik çeşitlendirme, risk yönetimi ve dayanıklılık artırma adımlarına dair uygulanabilir bir çerçeve sunmak ve raporu "yarının belirsizliklerine karşı stratejik pusula" haline getirmek.

Özhelvacı, tüm bu çalışmaların 2026’nın ilk aylarında paylaşılmasını hedeflediklerini söyledi.

