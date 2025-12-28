Gaziantep'ten 15 Ülkeye Geleneksel Kebap Şişi İhracatı

Gaziantep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda, el işçiliğiyle üretilen kebap şişleri Avrupa'ya açılıyor. 53 yaşındaki Gökmen Gürban tarafından örs ve çekiçle şekillendirilen şişler, Almanya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın 15 ülkesine gönderiliyor.

Usta ve üretim süreci

Bir asır önce dedesinin açtığı küçük dükkanda babasından sonra kalan ustalardan biri olan Gürban, demiri 200 derecede eritip örs üzerinde çekiçle döverek farklı boy ve ebatlarda kebap şişleri üretiyor. Kızgın ateşle birlikte sıcaklığın 120 dereceye kadar yükseldiği atölyede tüm üretim geleneksel yöntemlerle sürdürülüyor.

Üretim, hem restoranlar için profesyonel lokanta şişlerini hem de ev kullanımı için hazırlanmış şişleri kapsıyor. Hazırlanan ürünler Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere ulaşırken aynı zamanda yurtdışı taleplerine göre de üretilip sevk ediliyor.

Mesleğe erken başlangıç ve ihracat hikayesi

Mesleğe 6 yaşında adım atan Gürban, 10 yaşında babasını kaybetti. Ağabeyiyle birlikte devam ettirdikleri işte, baba mesleğini yaşatan Gürban, 42 yıldır demir dövüyor. Yerli malzemelerle başlayan üretim serüveni 4 yıl içinde yurt dışına açıldı ve Gürban 23 yaşında ilk ihracatını gerçekleştirdi.

2014'te dükkanı devralan usta, 11 senedir işletmeyi solo olarak çalıştırıyor. El emeğiyle demir işleyen ustaların sayısının azaldığını belirten Gürban, mesleği sürdüreceğini ifade ediyor.

İhracat ağı ve pazarlar

Gürban, ürettiği kebap şişlerini Türkiye'nin 81 iline gönderdiğini; yurt dışında ise başta Almanya, Belçika ve İngiltere olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesine sevkiyat yaptığını belirtiyor. Talebe göre üretim yapıp gönderdiklerini ve şişlerin Avrupa'nın 15-20 ülkesine kadar ulaştığını ifade ediyor.

Geleneksel teknikleri modern pazarlara taşıyan bu üretim, Gaziantep'in el sanatları mirasını yaşatırken yerli üretimin uluslararası alanda da talep gördüğünü ortaya koyuyor.

