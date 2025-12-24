DOLAR
ÜÇEL Kauçuk, Ürgüp 2 MWp GES ile Karbon Ayak İzini Azaltıyor

ÜÇEL Kauçuk, Ürgüp’teki 2 MWp GES ve I-REC sertifikalarıyla yıllık ~2 bin ton CO emisyonunu dengelemeyi ve sürdürülebilir üretime odaklanmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 13:18
ÜÇEL Kauçuk, Ürgüp 2 MWp GES ile Karbon Ayak İzini Azaltıyor

ÜÇEL Kauçuk, enerji ve Ar-Ge hamlesiyle sürdürülebilirliğe hız veriyor

Bursa merkezli ÜÇEL Kauçuk, otomotiv yan sanayide artan enerji maliyetleri ve karbon regülasyonlarına uyum sağlamak amacıyla sürdürülebilirlik odaklı dönüşümünü hızlandırdı. Şirket, üretim süreçlerini çevresel kriterlere göre yeniden yapılandırırken yenilenebilir enerji yatırımları ve sertifikasyonlarla çevresel etkisini azaltmayı hedefliyor.

GES yatırımı ve yenilenebilir enerji sertifikaları

Şirketin en dikkat çekici adımı, Nevşehir Ürgüp’te devreye alınan 2 MWp kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES). ÜÇEL Kauçuk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Hüseyin Oruç şunları söyledi: "Nevşehir Ürgüp’te kurulan 2 MWp’lik GES sayesinde yıllık yaklaşık 2 bin ton CO emisyonunun dengelenmesi hedefleniyor. Bu miktar yaklaşık 91 bin ağacın yıllık karbon emilimine denk geliyor. GES’i yalnızca enerji projesi olarak değil, sanayide temiz enerji kullanımına örnek oluşturan bir adım olarak görüyoruz. ÜÇEL Kauçuk ayrıca, Bursa’daki tesisinde tüketilen elektriğe karşılık 2 bin 164 MWh yenilenebilir kaynaklı enerji için I-REC sertifikası aldı. Sertifikaların hidroelektrik üretiminden sağlanması, şirketin fosil kaynak kullanımını düşürme hedefini destekliyor. Bu çalışma, 2024 yılı için belirlenen Kapsam 2 emisyonlarını yenilenebilir elektrikle dengeleme hedefinin tamamlayıcı bir parçası oldu".

Ar-Ge ve üretimde çevresel standartlar

ÜÇEL Kauçuk, su tüketimi, karbon salımı ve ürün yaşam döngüsündeki çevresel etkileri ISO 14064, ISO 14067 ve ISO 14046 standartlarına uygun olarak takip ediyor. Oruç, şirketin yaklaşımını özetleyerek "Yönetim, sürdürülebilirliği ekonomik istikrar ve toplumsal sorumlulukla birlikte ele alıyor. Motor ve şanzıman takozları, süspansiyon bileşenleri ve kauçuk-metal birleşimi ürünlerde çalışan Ar-Ge birimi, yeni tasarımları ileri mühendislik araçlarıyla kurguluyor. Bu yaklaşım hem dayanıklılığı artırıyor hem de daha uzun ömürlü ürünlerle kaynak kullanımını azaltıyor. Ar-Ge’nin yalnızca ürün geliştirmede değil, üretimin çevresel etkisini azaltmada da stratejik rol taşıyor" dedi.

Gelecek hedefleri

Oruç, otomotiv sanayinde rekabetin artık karbon ayak izi ve enerji verimliliği gibi kriterler üzerinden şekillendiğini vurguladı: "GES yatırımımız, yenilenebilir enerji sertifikalarımız ve Ar-Ge odaklı üretim anlayışımız sürdürülebilir büyüme yaklaşımımızın somut karşılıklarıdır. ÜÇEL Kauçuk, önümüzdeki dönemde daha çevreci teknolojilere odaklanarak global pazarlardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor".

ÜÇEL Kauçuk’un Ürgüp GES yatırımı ve sertifikasyon adımları, şirketin hem yerel üretim kapasitesini desteklerken hem de karbon ayak izini azaltma yönündeki somut stratejilerini ortaya koyuyor.

