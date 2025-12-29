DOLAR
Muğla Havalimanları 11 Ayda 9 milyon 844 bin 293 Yolcu Ağırladı

Dalaman ve Milas-Bodrum havalimanları 2025'in 11 ayında 9 milyon 844 bin 293 yolcu, 89 bin 326 uçak ve 11 bin 661 ton yük taşıdı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:05
Veriler

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Muğla’nın iki uluslararası havalimanı Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanları 2025 yılının 11 aylık döneminde 9 milyon 844 bin 293 yolcuya hizmet verdi.

Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanları 11 aylık dönemde hizmet verilen uçak sayısının 89 bin 326 olduğunu, taşınan yük miktarının ise 11 bin 661 ton olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Bu veriler, Muğla'nın 2025 turizm ve seyahat hareketliliğinin yüksek seyrettiğini ortaya koyuyor.

EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

