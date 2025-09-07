DOLAR
Eğirdir Gölü'ne 42 Milyon m³ Can Suyu Projesinde Sözleşme İmzalandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aksu Havzası regülatöründen yıllık 42 milyon m³ suyun 12,7 km boru ile Eğirdir Gölü'ne aktarılacağını ve yapım sözleşmesinin imzalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 12:53
Eğirdir Gölü'ne 42 Milyon m³ Can Suyu Projesinde Sözleşme İmzalandı

Eğirdir Gölü'ne can suyu projesinde sözleşme imzalandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eğirdir Gölü'ne su takviyesi sağlayacak projenin ihale sürecinin tamamlandığını ve yapım sözleşmesinin imzalandığını duyurdu. Proje ile bölgedeki tarımsal üretim gücünün korunması ve göl seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Proje detayları ve su aktarımı

Yumaklı, projeyle ilgili olarak şunları söyledi: "Aksu Havzası'nda yapılacak regülatörden alınacak yıllık 42 milyon metreküp su, 12,7 kilometrelik muhtelif çap ve basınç sınıfındaki borularla Türkiye'nin en büyük göllerinden olan Eğirdir Gölü'ne ulaştırılacak."

Bu yatırım, göle doğrudan su sağlayarak hem sulama hem de ekosistem açısından önemli katkı sağlayacak şekilde planlandı.

Eğirdir Gölü'nün mevcut durumu

Yumaklı, Eğirdir Gölü'nün yıllardır ağır su baskısı altında olduğunu ve gölün derinliğinin son 10 yılda 11 metreden 6 metreye düştüğünü, hacminin ise yüzde 55 gerilediğini belirtti. Gölden tarımsal sulama amacıyla kullanılan suyun yıllık ortalama 140 milyon metreküp civarında olduğunu, ancak seviyenin düşmesi nedeniyle geçen yıl sulama için yalnızca 50 milyon metreküp su verilebildiğini kaydetti.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından daha önce hayata geçirilen çalışmalara da değinen Yumaklı, 1990'da hizmete alınan Yılanlı Derivasyonu ile Aksu Havzası'ndan 2,2 milyar metreküp suyun göle aktarılarak su miktarına önemli katkı sağlandığını ve havzada 120 bin dekar alanın sulama sistemlerinin modernize edildiğini hatırlattı.

Eylem Planı ve yatırım hedefleri

Yumaklı, 20 Haziran'da açıkladıkları "Eğirdir Gölü Su Eylem Planı"nın 13 ana ve 31 alt başlıktan oluştuğunu ve plan kapsamında üç temel stratejik hedef belirlendiğini aktardı:

"Birincisi suyu daha etkin ve adil kullanmak, ikincisi yer altı ve yüzey sularını bilimsel temelde yönetmek, üçüncüsü ise doğal dengeyi ve ekosistemi korumak."

Yumaklı, eylem planı kapsamında 2025-2030 döneminde yapılacak yatırım tutarının 21 milyar lira olduğunu ve bu çalışmalar sayesinde Isparta'nın 6 yıllık içme-kullanma suyu ihtiyacına denk gelen 150 milyon metreküp suyun yalnızca bir yılda tasarruf edileceğini vurguladı.

Yumaklı ayrıca, gölün su kalitesinin yükseltilmesi, yer altı sularının korunması ve havza ekosisteminin muhafazası hedeflerine dikkat çekerek, imzalanan sözleşmenin ardından yatırımların hızla hayata geçirileceğini belirtti.

Sözleşmenin imzalanmasıyla projelerin uygulanmaya başlaması; Isparta, bölge çiftçileri ve ülke için stratejik önemde bir adım olarak değerlendiriliyor.

