Ehliyet almayı erteleyenler yandı! Artık biraz zor alırsınız

2024 yılında sürücü kursu ücretleri artacak ve ehliyet alma maliyeti 20.000 lirayı geçecek.

Ehliyet almayı erteleyenler yandı! Artık biraz zor alırsınız
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Ehliyet almanın maliyetinin 20 bin lirayı aştığı ortaya çıktı.

Yeni yıl sürücü kursu fiyat listesi açıklandı. Yayımlanan fiyat listesine bakıldığında B sınıfı ehliyet almak isteyenlerin bu yıl ödemek zorunda kalacağı ücretler de ortaya çıkıyor. 2024 yılında B sınıfı ehliyet alanların en az 20 bin liralık fedakarlık yapması anlamına geliyor. Peki ehliyet almanın maliyeti ne kadar? Sürücü kursunun ücreti ne kadar? İşte bu soruların yanıtları..

"Sürücü kursunun maliyeti yaklaşık 13.000 lira"

Ehliyetin maliyeti

Hepimizin bildiği gibi ehliyet alabilmek için gerekli belgelerle beraber sürücü kursuna gitmeniz, ehliyet başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Sürücü kursları için kayıt sırasında para ödenir. Bir sürücü kursunun ortalama fiyatı yaklaşık 13.750 liradır.

Ehliyetin maliyeti ne kadar?

Yalnızca sürücü kursu ücreti olarak yaklaşık 13.750 lira ödeyeceksiniz. Daha sonra sınav ücretini ve işlemlerin ücretini de ödemek zorundasınız. B sınıfı sürücü belgesi ödemeleri aşağıdaki gibidir:

Harç: 3.945,40 TL

Değerli Kâğıt Bedeli: 990 TL

Polis Teşkilatı Güç. Vak. Payı: 230 TL

Yazılı Sınav: 400 TL

Direksiyon Sınavı :750 TL

Toplam: 6.315,40 TL

Rakamlar toplandığında ehliyet almanın maliyeti 20 bin lirayı aşıyor.

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