DOLAR
35,33 -0,08%
EURO
36,64 0,12%
ALTIN
3.011,8 -0,75%
BITCOIN
3.438.159,31 4,62%

EİB Üyesi Firmalar, 2022'de 18,4 Milyar Dolar İhracat Yaptı

EİB, 2022'de yaptığı ihracatla ülke ekonomisine önemli katkılar sağladı. İhracat, bir önceki yıla göre %1 artarak 18,4 milyar dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 20:27
EİB Üyesi Firmalar, 2022'de 18,4 Milyar Dolar İhracat Yaptı

EİB Üyesi Firmaların İhracat Başarısı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2022 yılında EİB üyesi firmaların gerçekleştirdiği ihracatın 18,4 milyar dolar olarak kaydedildiğini açıkladı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 1 artış gösterdi.

İhracat Performansı ve Sektörel Başarılar

Eskinazi, EİB Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, ihracatlarının tarım ve maden sektörlerinde sağlanan başarılarla desteklendiğini belirtti. 2024 için öngörülerini de paylaşan Eskinazi, sanayi ihracatlarının 9,5 milyar dolar, tarım ürünleri ihracatlarının ise yüzde 4 artışla 7,6 milyar dolar olarak gerçekleşeceğini ifade etti. Ayrıca, madencilik ihracatlarının yüzde 23 artışla 1,3 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurguladı.

2022 yılında 216 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Eskinazi, 111 ülkeye ihracatlarını artırmayı başardıklarını söyledi. ABD'ye %8 ve İngiltere'ye %7 oranında ihracat artışı sağlandığını dile getirdi. İhracatlarının büyük çoğunluğunu ise 9,3 milyar dolar ile Avrupa Birliği ülkelerine yaptıklarını açıkladı.

İzmir ve Ekonomik Görünüm

İzmir, 2022 yılında 23,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi ve Türkiye'nin en fazla dış satım yapan 3. ili oldu. Eskinazi, Merkez Bankası'nın 22 ay sonra açıkladığı faiz indirimine de değinerek, bu durumun ihracatçılar için moral kaynağı olduğunu belirtti. Yüksek enflasyonun ülkenin en önemli ekonomik sorunu olduğunu hatırlatarak, 2025 yılında faiz indirimlerinin ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırmasını umduğunu ifade etti.

Eskinazi, yapay zeka'nın 2025 ve sonrasındaki stratejik başlık olacağını vurgulayarak, 2030 yılına kadar yapay zekanın dünya ekonomisine 15,7 trilyon dolar katkı sağlayacağı tahmininde bulundu. Zor bir yıl olmasına rağmen dayanışma ve akılcı stratejilerle ilerlemeye kararlı olduklarını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avro Bölgesi Ekonomisi Aralık'ta Daraldı
2
Borsa İstanbul'da Atlas Portföy Yönetimi'nin Girişim Sermayesi Fonu İşlem Görmeye Başladı
3
Bunu yapan 250 TL'lik bedava yakıt alıyor! Tüm Türkiye'deki sürücülere duyuruldu
4
İndirimli beyaz eşya almak isteyenler CarrefourSA marketlere koşacak! 6.000 TL’den başlayan fiyatlar duyuruldu
5
Trump, DAMAC Properties ile 20 Milyar Dolarlık Yatırım Müjdesini Duyurdu
6
Avrupa Borsalarında Yükseliş: İngiltere Hariç Tüm Pazarlar Artış Gösterdi
7
ABD'de 2,6 Milyon Tesla Araç İncelemesi Başlatıldı

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama