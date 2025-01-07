EİB Üyesi Firmalar, 2022'de 18,4 Milyar Dolar İhracat Yaptı

EİB Üyesi Firmaların İhracat Başarısı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2022 yılında EİB üyesi firmaların gerçekleştirdiği ihracatın 18,4 milyar dolar olarak kaydedildiğini açıkladı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 1 artış gösterdi.

İhracat Performansı ve Sektörel Başarılar

Eskinazi, EİB Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, ihracatlarının tarım ve maden sektörlerinde sağlanan başarılarla desteklendiğini belirtti. 2024 için öngörülerini de paylaşan Eskinazi, sanayi ihracatlarının 9,5 milyar dolar, tarım ürünleri ihracatlarının ise yüzde 4 artışla 7,6 milyar dolar olarak gerçekleşeceğini ifade etti. Ayrıca, madencilik ihracatlarının yüzde 23 artışla 1,3 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurguladı.

2022 yılında 216 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Eskinazi, 111 ülkeye ihracatlarını artırmayı başardıklarını söyledi. ABD'ye %8 ve İngiltere'ye %7 oranında ihracat artışı sağlandığını dile getirdi. İhracatlarının büyük çoğunluğunu ise 9,3 milyar dolar ile Avrupa Birliği ülkelerine yaptıklarını açıkladı.

İzmir ve Ekonomik Görünüm

İzmir, 2022 yılında 23,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi ve Türkiye'nin en fazla dış satım yapan 3. ili oldu. Eskinazi, Merkez Bankası'nın 22 ay sonra açıkladığı faiz indirimine de değinerek, bu durumun ihracatçılar için moral kaynağı olduğunu belirtti. Yüksek enflasyonun ülkenin en önemli ekonomik sorunu olduğunu hatırlatarak, 2025 yılında faiz indirimlerinin ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırmasını umduğunu ifade etti.

Eskinazi, yapay zeka'nın 2025 ve sonrasındaki stratejik başlık olacağını vurgulayarak, 2030 yılına kadar yapay zekanın dünya ekonomisine 15,7 trilyon dolar katkı sağlayacağı tahmininde bulundu. Zor bir yıl olmasına rağmen dayanışma ve akılcı stratejilerle ilerlemeye kararlı olduklarını belirtti.