EKAP ile Kamu Alımları Dijitalleşti: KİK Süreçleri Hızlandırdı

EKAP ile kamu alımları tamamen dijitalde

Kamu İhale Kurumu (KİK), kamu alımlarına yönelik işlemlerin elektronik ortama taşınmasını sağlayan Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) hizmetlerini genişletiyor. Kurumun yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda süreçlerin dijitalleştirilmesi hızlandırıldı ve platformun yetkinlikleri artırılıyor.

Sistem, kullanım ve etkileri

2010 yılında devreye alınan Elektronik Kamu Alımları Platformu, 15 yıldır ihale ilanları, doküman hazırlığı, teklif sunumu ve değerlendirme gibi birçok işlemin güvenli elektronik ortamda yürütülmesini sağladı. Platformda işlemler güvenli elektronik imza ile gerçekleştiriliyor; denetim ve izlenebilirlik güçlendi.

Platformda kayıtlı 55 binden fazla kamu kurum ve kuruluşu ile 300 bin firmanın bulunduğu, kullanıcı sayısının ise 1,5 milyona yaklaştığı belirtiliyor. EKAP üzerinden 100 bini aşkın ihale ve 1,5 milyondan fazla doğrudan temin için elektronik teklif verilebiliyor. Ayrıca 44'ün üzerinde kurum ile entegrasyon sağlandı.

Bu yapı sayesinde katılım ve rekabet artarken, ilan, ihale dokümanı, tebligat ve teminat işlemlerinde kağıt kullanımı ile işlem sürelerinin kısalması yoluyla ciddi tasarruflar elde edildi. Alım sonuçları ise açık veri anlayışı ile kamuoyuna duyurularak hesap verebilirlik ve şeffaflık güçlendirildi.

Gelecek: Yeni teknolojilerle EKAP

Kamu İhale Kurumu, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Eylem Planı hedefleri doğrultusunda platformun daha da geliştirilmesi için çalışmalar başlattı. EKAP'ın yeni nesil yazılım altyapısına taşınması kapsamında yapay zeka, büyük veri ve blokzincir gibi teknolojilerin entegre edilmesine yönelik adımlar atılıyor. Yeni dönemde sözleşme işlemlerinin de elektronik ortama taşınması sağlanarak EKAP, merkezi bir platform olarak her türlü ihale ve satın alma hizmetini sunmaya başladı.

Bakanın değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu ihale mevzuatının uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleştirildiğini belirterek, 'Bu adımla, kamu ihalelerinde rekabetin ve ihalelere katılımın artırılması hedeflerine katkı sağlanıyor. Kamu alımlarına yönelik süreçlerin tamamen dijital ortamda yürütülmesi, rekabet, tasarruf ve şeffaflığı önemli ölçüde artırdı. Bu çalışmalar, Türkiye'nin kamu alımlarında dijitalleşme kapasitesini küresel ölçekte güçlendirmeyi ve diğer ülkeler için iyi uygulama örneği oluşturmayı hedefliyor.' ifadelerini kullandı.