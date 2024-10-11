Ekim Ayında ABD'de Tüketici Güveni Düşüş Gösterdi

ABD'de Tüketici Güveninde Düşüş

Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi, Ekim ayında 68,9 seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kalmış durumda. Tahminlerin 70,9 olması beklenirken, endeks bir önceki ay 70,1 olarak ölçülmüştü.

Mevcut Ekonomik Koşullar ve Tüketici Beklentileri

Mevcut ekonomik koşullara ait endeks, Ekim ayında bir önceki aya göre 0,6 puan düşerek 62,7'ye indi. Uzun vadeli tüketici beklentileri endeksi ise 1,5 puan azalışla 72,9 seviyesine geriledi.

Enflasyon Beklentilerindeki Değişiklikler

Kısa vadeli enflasyon beklentisi, Ekim ayında %2,7'den %2,9'a yükselirken, uzun vadeli enflasyon beklentisi %3,1'den %3'e geriledi.

Joanne Hsu'nun Açıklamaları

Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, "Tüketici güveni iki aylık artışın ardından Ekim ayında düştü. Ancak, bir yıl öncesine göre %8 daha güçlü durumda ve Haziran 2022'deki taban seviyeden yaklaşık %40 daha yüksek." dedi. Hsu, tüketicilerin fiyat artışlarıyla ilgili hayal kırıklıklarını dile getirdiklerini de ekledi.