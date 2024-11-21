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Türk Devletleri Taşımacılık Dernekleri Birliği OTS-URTA Kuruldu

Türk Devletleri Teşkilatı, OTS-URTA ile kara yolu taşımacılığında güç birliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 13:05
Türk Devletleri Taşımacılık Dernekleri Birliği OTS-URTA Kuruldu

OTS-URTA Kurulumu ile Kara Yolu Taşımacılığında Yeni Bir Dönem

Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin taşımacılık dernekleri, Türk Devletleri Taşımacılık Dernekleri Birliği (OTS-URTA) kurmak üzere bir araya geldi. Bu gelişme, Türk devletlerinin yer aldığı Orta Kuşak'taki taşımacılık sektöründe önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın taşımacılık derneklerinin ortaklığıyla hayata geçirilen OTS-URTA için imzalar, Logitrans Fuarı'nda düzenlenen bir törenle atıldı. Törende Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de yer aldı.

Önemli İmzalar ve Katılımlar

Birliğin kuruluş belgesine imza atanlar arasında Türkiye'den Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, Azerbaycan'dan ABADA Başkanı Habib Hasanov, Özbekistan'dan AIRCUZ Başkanı Sanjar Pulatov ve Türkmenistan'dan THADA Başkanı Bekmurat Eyerbediyev bulunurken, Kırgızistan ve Kazakistan dernekleri imzalarını diplomatik yolla atacaklar.

OTS-URTA'nın Vizyonu

Genel Sekreter Ömüraliyev, OTS-URTA'nın kuruluşunun, üye devlet başkanlarının kararlılığının bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Bu platform, Türk Bölgesi'nde kara yolu taşımacılığının karşılaştığı zorlukları ele almak için önemli bir adım olacaktır. Ayrıca, paydaşlar arasında yapıcı bir diyalog geliştirecek ve ulaşım koridorları arasında daha kuvvetli bağlantılar kuracaktır," ifadelerini kullandı.

Kaynakların Birleşimi ve Tedarik Zinciri Güçlendirme

UND Yönetim Kurulu Başkanı Aras da, Türk dünyası arasında tedarik zincirinin güçlendirilmesinin önemine değinerek, OTS-URTA'nın bölge için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. "Tüm dünya deniz koridorlarındaki kesintilerin farkında ve uluslararası kara yolu taşımacılığıyla bu kesintilerin ikame edilmesi gerektiği ortada. Tarihi İpek Yolu koridorunun yeniden canlandırılması için çabalarımızı birleştirmemiz elzem," dedi.

Aras, Orta Koridor'un daha etkin kullanımı ve ulaşım ile lojistik bağlantılarının geliştirilmesi üzerinde çalışacaklarını vurguladı. Taşımacılık yönetmeliklerinin uyumlaştırılması, işbirliklerinin teşvik edilmesi ve idari engellerin ortadan kaldırılması için öneriler geliştireceklerinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin taşımacılık dernekleri bir araya gelerek Türk Devletleri...

Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin taşımacılık dernekleri bir araya gelerek Türk Devletleri Taşımacılık Dernekleri Birliğini (OTS-URTA) kurdu. Logitrans Fuarı'nda düzenlenen imza törenine Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev (ortada) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras (sağ 4) katıldı.

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