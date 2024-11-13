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Ekimde Elektrikli Araç Satışları Çin’in Liderliğinde Rekor Kırdı

Küresel elektrikli araç satışları, Ekim ayında yıllık bazda %35 artış göstererek 1,72 milyon adede ulaştı. Çin, 1,2 milyonluk satışla liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:15
Ekimde Elektrikli Araç Satışları Çin’in Liderliğinde Rekor Kırdı

Küresel Elektrikli Araç Satışlarında Yeni Rekor

Küresel hibrid ve elektrikli otomobil satışları, Çin'in öncülüğünde Ekim ayında yıllık bazda %35 artışla 1,72 milyona ulaştı. İngiltere merkezli danışmanlık şirketi Rho Motion, Ekim ayındaki satış verilerini yayımladı.

Çin’in Satışlardaki Payı

Ekim ayında dünya genelinde gerçekleşen 1,72 milyon hibrid ve elektrikli araç satışının 1,2 milyonu Çin'de kaydedildi. Bu rakam, geçtiğimiz ay rekor satış yapılan Eylül 2024 satış hacmini 50 bin aşarak yeni bir rekor oluşturdu. Ayrıca, Çin'deki satışlar aylık %6, yıllık %54 artış gösterdi.

Avrupa'da Durum Ne?

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık'ta Ekim ayı satışları %0,8 artışla 260 bine yükseldi. Ocak-Ekim döneminde ise dünyada toplam elektrikli araç satışı %24 artarak 13,3 milyona ulaşırken, bu süreçteki toplam satışların 8,4 milyonu Çin'de gerçekleştirildi.

Batılı Üreticiler Endişeli

Rho Motion Veri Yöneticisi Charles Lester, küresel elektrikli araç pazarının Ekim ayında art arda ikinci ay rekor satışlara imza attığını ve bu durumun Batılı üreticileri tehdit altında hissettirdiğini belirtti. Avrupa otomotiv sektörü, yüksek üretim maliyetleri ve düşen talep gibi zorluklarla karşı karşıya kalırken, Volkswagen ilk kez Almanya'daki fabrikasını kapatma planları yapıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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