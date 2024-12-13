Ekimde İnek Sütü Miktarı Yüzde 12,4 Arttı

Türkiye'de İnek Sütü Üretimi Yükseliyor

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 artarak 921 bin 187 ton seviyesine ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler, süt ve süt ürünleri üretimindeki artışı gözler önüne seriyor.

Yıllık Artışlar Devam Ediyor

Ticari süt işletmeleri tarafından sağlanan verilere göre, 2023 yılının ocak-ekim döneminde toplanan inek sütü miktarı geçen seneye göre yüzde 10,1 artarak 9 milyon 394 bin 237 ton olarak kaydedildi.

İçme Sütü ve Yoğurt Üretiminde Artış

Ekimde içme sütü üretimi de dikkat çekici bir artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre içme sütü üretimi yüzde 6,4 artışla 145 bin 7 ton oldu. Ocak-ekim döneminde ise içme sütü üretimi, yüzde 4,2 artışla toplam 1 milyon 289 bin 62 ton olarak gerçekleşti. Ayrıca, yoğurt üretimi de yüzde 8,7 artarak 111 bin 516 ton seviyesine ulaştı.

Peynir ve Ayran Üretiminde Yüksek Artışlar

Ekim ayı itibarıyla inek peyniri üretimi yüzde 7,2 artışla 71 bin 499 ton olarak kaydedildi. Ayran üretimindeki artış ise daha belirgin oldu; geçen yılın aynı dönemine göre ayran üretimi yüzde 15,5 artarak 84 bin 760 ton seviyesine çıktı. Ekim ayı tereyağı üretimi ise yüzde 30,9 artışla 7 bin 983 ton olarak gerçekleşti.

Geçen yılın eylül ayında 903 bin 749 ton olan inek sütü miktarı, ekimde yüzde 1,9 artış gösterdi. İçme sütü üretimi ise, eylüldeki 135 bin 343 ton seviyesinden yüzde 7,1 artarak yükseldi.