Ekmek ve Pastacılık Fuarı Ankara'da Başladı — 25 Bini Aşkın Ziyaretçi Bekleniyor

Ekmek ve Pastacılık Fuarı Ankara'da Başladı

6'ncısı düzenlenen fuarda 50'den fazla ülkeden 25 bini aşkın sektör temsilcisi bekleniyor

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı, ATO Congresium'da kapılarını açtı. Unlu mamuller, pastacılık, dondurma ve çikolata sektörlerinin temsilcilerini buluşturan fuara, 50'den fazla ülkeden 25 bini aşkın sektör temsilcisinin katılımı bekleniyor.

Fuarın öne çıkan ürünleri arasında otomasyonlu gıda makineleri, otomatik fırın ve sıfır su israfıyla çalışan buz makinesi yer alıyor.

Fuarı organize eden firmanın Genel Müdürü Ufuk Altıntop, fuarda 75 stand'ın yer aldığını ve Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya gibi farklı ülkelerden ürünlerin sergilendiğini söyledi.

Altıntop, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırladıklarını belirterek, "Tüm bölgelere hitap ediyoruz aynı zamanda geçtiğimiz senenin istatistiklerine baktığımız zaman toplamda 35 ülkeden daha ziyaretçimiz vardı Türkiye haricinde. Bu sene bunu 50 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle Balkanlar, Türk cumhuriyetleri ve Orta Doğu'dan ziyaretçilerimiz çevrim içi kayıt yaptırmış vaziyette." dedi.

Fuarın ziyaretçilerinden Nevzat Boran Çelik de yeni teknolojilerin dikkatini çektiğini belirterek, "Devasa hamur makineleri var, rahatlıkla 1000-2000 kişiye yetebilecek şekilde." diye konuştu.

Baklava ustası Müslüm Çiftçi fuarı herkesin ziyaret etmesi gerektiğini dile getirerek, "Burada ustalarımız herkese sunum yapıyor. Ürünleri görüyoruz, un çeşitleri ve seçenekleri, güzel fırınlar ve farklı seçenekler var. Kendi yurdumun lezzetleri vazgeçilmez. Ustalar güzel ürünler çıkarıyorlar, tereyağlı, fıstıklı Gaziantep'in efsane lezzetleri var." ifadelerini kullandı.

Selahattin Kocatürk da fırın ve tatlı çeşitlerini incelemek için fuara geldiğini belirterek, "Kendimizi geliştirmek için buralarda geziyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Güzel bir fuar herkesin de gelmesini tavsiye ediyorum. Çünkü gelip görülmesi gereken çok şey var, teknoloji ve makineler gelişiyor." dedi.

Fuar, 19 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

