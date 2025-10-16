Ekmek ve Pastacılık Fuarı Ankara'da Başladı — 25 Bini Aşkın Ziyaretçi Bekleniyor

Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı ATO Congresium'da açıldı; 50'den fazla ülkeden 25 bini aşkın sektör temsilcisi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 15:16
Ekmek ve Pastacılık Fuarı Ankara'da Başladı — 25 Bini Aşkın Ziyaretçi Bekleniyor

Ekmek ve Pastacılık Fuarı Ankara'da Başladı

6'ncısı düzenlenen fuarda 50'den fazla ülkeden 25 bini aşkın sektör temsilcisi bekleniyor

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı, ATO Congresium'da kapılarını açtı. Unlu mamuller, pastacılık, dondurma ve çikolata sektörlerinin temsilcilerini buluşturan fuara, 50'den fazla ülkeden 25 bini aşkın sektör temsilcisinin katılımı bekleniyor.

Fuarın öne çıkan ürünleri arasında otomasyonlu gıda makineleri, otomatik fırın ve sıfır su israfıyla çalışan buz makinesi yer alıyor.

Fuarı organize eden firmanın Genel Müdürü Ufuk Altıntop, fuarda 75 stand'ın yer aldığını ve Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya gibi farklı ülkelerden ürünlerin sergilendiğini söyledi.

Altıntop, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırladıklarını belirterek, "Tüm bölgelere hitap ediyoruz aynı zamanda geçtiğimiz senenin istatistiklerine baktığımız zaman toplamda 35 ülkeden daha ziyaretçimiz vardı Türkiye haricinde. Bu sene bunu 50 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle Balkanlar, Türk cumhuriyetleri ve Orta Doğu'dan ziyaretçilerimiz çevrim içi kayıt yaptırmış vaziyette." dedi.

Fuarın ziyaretçilerinden Nevzat Boran Çelik de yeni teknolojilerin dikkatini çektiğini belirterek, "Devasa hamur makineleri var, rahatlıkla 1000-2000 kişiye yetebilecek şekilde." diye konuştu.

Baklava ustası Müslüm Çiftçi fuarı herkesin ziyaret etmesi gerektiğini dile getirerek, "Burada ustalarımız herkese sunum yapıyor. Ürünleri görüyoruz, un çeşitleri ve seçenekleri, güzel fırınlar ve farklı seçenekler var. Kendi yurdumun lezzetleri vazgeçilmez. Ustalar güzel ürünler çıkarıyorlar, tereyağlı, fıstıklı Gaziantep'in efsane lezzetleri var." ifadelerini kullandı.

Selahattin Kocatürk da fırın ve tatlı çeşitlerini incelemek için fuara geldiğini belirterek, "Kendimizi geliştirmek için buralarda geziyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Güzel bir fuar herkesin de gelmesini tavsiye ediyorum. Çünkü gelip görülmesi gereken çok şey var, teknoloji ve makineler gelişiyor." dedi.

Fuar, 19 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı, ATO...

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı, ATO Congresium'da kapılarını açtı.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı, ATO...

İLGİLİ HABERLER

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ekmek ve Pastacılık Fuarı Ankara'da Başladı — 25 Bini Aşkın Ziyaretçi Bekleniyor
2
Hisarcıklıoğlu'ndan Çağrı: Türkiye-Almanya Savunma Sanayisinde İşbirliği
3
Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu Başladı: Afrika Yatırım Çekiciliği Öne Çıkıyor
4
HAYTEKFEST 2025 Burdur'da Başladı: 42 Projeyle Tarım ve Hayvancılıkta İnovasyon
5
TABEF Ortak Bildirisi Açıklandı: Ömer Bolat'tan 'Kardeşlik ve Kazan-Kazan' Mesajı
6
Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na 50 Afrika Ülkesinden Katılım
7
Bolat: Türkiye-Afrika Ticaret Hacmi 37 Milyarı Aştı, Hedef 40 Milyar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?