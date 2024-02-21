Ekmek yemek artık lüks olacak! 10 TL yerine bakın artık kaç TL'ye yiyeceğiz!

Ocak ayında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) %6,70 oranında artış gösterirken yıllık TÜFE oranı 64,86'ya çıktı. Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon tahmini, enflasyonun yıl ortasında %70-75'e yükseleceğini ve 2024'te %36'ya ulaşacağını öngörüyor. Enflasyonun ilerlemesi fiyatların yükselmesine neden olur.

Ufukta ekmeğe yeni bir zam geliyor!

TUSAF Başkanı Haluk Tezcan, buğday ununun dar gelirli grupların temel gıda maddesi olduğunu, ekmek fiyatının artmasının nüfus üzerinde olumsuz etki yaratacağını belirterek, 9,5 ile 10 TL aralığının dengeli bir fiyat seviyesi olduğunu söyledi. Tezcan, buğdayın bu fiyatı geçemeyeceğini de sözlerine ekledi.





TUSAF Başkanı Haluk Tezcan, Uluslararası Tarım, Gıda ve Enerji Konferansı'nda konuştu. Tezcan, un üreticilerinin ekmek fiyatlarının artmaması için aldığı önlemlere destek vererek enflasyon ile mücadeleye önemli katkı sağladı. Tezcan, ne kadar buğday alınması gerektiği sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Buğdayın fiyatı 8,5 lira olarak açıklandı. Şu an istenen fiyat 9 lira 35 kuruş. Daha fazla artış olmayacağını düşünüyorum. Dengeli fiyat seviyesi 9,5 ile 10 lira arasındadır. Buğday fiyatının 9,5 liradan 10 liranın üzerine çıkması ekmeğin fiyatına da yansıyacak. Düşük gelirli insanlar önemli ölçüde daha fazla miktarda un tüketiyor. Doğru fiyat olmadığında bu segment zor durumda kalacak"

Haluk Tezcan, buğdayın ton fiyatının dünya genelinde 220 dolara, Türkiye'de ise 320 dolara çıktığını anlatarak, çiftçilere daha yüksek alım fiyatları karşılığında devlet desteği almaları tavsiyesinde bulundu.