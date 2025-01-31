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Ekonomi Güven Endeksi Yükseliyor, Enflasyon Beklentileri Azalıyor

Ekonomik güven endeksi ocakta 10 ayın zirvesine ulaştı, enflasyon beklentilerinde önemli bir gerileme gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:09
Ekonomi Güven Endeksi Yükseliyor, Enflasyon Beklentileri Azalıyor

Ekonomi Güven Endeksi Yükselişte

Ekonomik güven endeksi, Ocak 2023 itibarıyla son 10 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak 99,7116,5 seviyesini gördü. Bu olumlu gelişmeler, piyasa katılımcıları ve hane halkının 12 ay sonrasına yönelik yıllık enflasyon beklentilerindeki gerilemeyle birleşerek ekonominin genel seyrine yönelik tahminleri de olumlu yönde etkiledi.

Enflasyon Beklentileri Düşüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan verilere göre, ocakta yıllık enflasyon beklentileri ciddi bir düşüş gösterdi. Piyasa katılımcıları için bu oran 1,7 puan azalarak yüzde 25,4 seviyesine, reel sektör için 3,8 puan gerileyerek yüzde 43,8 ve hanehalkı için 4,3 puanlık bir düşüşle yüzde 58,8 seviyesine düştü. Ayrıca, gelecek dönemde enflasyon düşüşünü bekleyen hanehalkı oranı da 4,5 puan artarak yüzde 30,8 oldu.

Bakan Şimşek'ten Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerine dair yaptığı açıklamada, "Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir. Beklentilerin enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini öngörüyoruz," dedi. Bakan Şimşek, uyguladıkları program sayesinde enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Güven Endeksleri Sektörel Yansımalar Gösteriyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, güven endeksi verilerinin ekonomik sektörel olarak farklılaşma gösterdiğine dikkat çekti. Aslanoğlu, sanayi sektöründe zayıflamanın yanı sıra, hizmet sektöründe iyileşmelerin gözlemlendiğini belirtti.

Aslanoğlu, faiz indirimlerinin inşaat sektöründe hareketliliği artırdığını da ifade ederek, "Hizmet sektör endekslerine baktığımızda talep belli seviyede devam ediyordu. Veriler, Türkiye ekonomisinde yüzde 3 civarında büyümenin sürdüğünü ve bunun ağırlıklı olarak hizmetlerden geldiğini işaret ediyor," şeklinde konuştu. Ayrıca, Avrupa Birliği'ne ihracatta zorlukların artmakta olduğunu ve sanayinin hizmetlere göre daha zayıf kalmasının önemli nedenlerini de açıkladı.

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