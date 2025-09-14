Ekonomi Yönetiminden A Milli Basketbol Takımı'na Tebrik: EuroBasket 2025'te Gümüş Madalya

Ekonomi yönetimi, EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti; bakanlar başarı, azim ve takım ruhunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 23:31
Ekonomi Yönetiminden A Milli Basketbol Takımı'na Tebrik: EuroBasket 2025'te Gümüş Madalya

Ekonomi yönetiminden A Milli Basketbol Takımı'na kutlama

Ekonomi yönetimi, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Bakanlar, takımın sergilediği mücadele ruhu, azim ve ülkeye kazandırdığı gurura vurgu yaptı.

Bakanların mesajları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayan ve şampiyonluk için son ana kadar mücadele eden 12 Dev Adam'a ve teknik ekibimize yürekten teşekkür ediyoruz. Aslanlar gibi mücadele verdiniz, gümüş madalyayı ülkemize getirdiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, paylaşımında "Azim ve inançla oynayarak Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı tebrik ediyorum. Teşekkürler 12 Dev Adam." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, oyuncuların çok yüksek bir mücadele azmi göstererek herkesi gururlandırdığını dile getirerek, "Skor ne olursa olsun, ay-yıldızlı formaya gösterdiğiniz sadakat ve sahaya koyduğunuz yürek, milletimizin gönlünde şampiyonluğun adıdır. Bu duruş, tüm gençlerimize ilham, gelecekteki zaferlerimizin de en büyük göstergesi olacak. Yolunuz açık olsun, Türkiye sizinle gurur duyuyor." mesajını paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da oyunculara teşekkür ederek, "Finalde yüreğini ortaya koyan, son düdüğe kadar mücadele eden yiğitlerimiz Avrupa ikincisi oldu ama milletimizin gönlünde hep şampiyonlar ve öyle kalacaklar. Siz sadece ikinci olmadınız, 85 milyonun umudu, inancı ve gururu oldunuz." paylaşımında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise "İnanç ve azimle gösterdiğiniz mücadele ve takım ruhu için teşekkürler." ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BIST 100 Günü 11.368,78'den Kapattı — Altın, Döviz, Tahvil ve Brent Verileri
2
Seç al kampanyasıyla sepetiniz ağzına kadar dolacak! Tüm indirimler bu kampanyada
3
Ekonomi Yönetiminden A Milli Basketbol Takımı'na Tebrik: EuroBasket 2025'te Gümüş Madalya
4
Çin: TikTok'un ABD'de Faaliyeti Madrid Ticaret Görüşmelerinin Önkoşulu
5
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yarın: En Yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş
6
Spot doğal gaz fiyatı 14 bin 332 lira

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye