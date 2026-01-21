Eksim Holding Genç Enerji 2026 İşe Alım Başvuruları Başladı

Eksim Holding Genç Enerji Yeni Mezun İşe Alım Programı 2026 Başvuruları Başladı

Eksim Holding, genç yeteneklere yönelik Genç Enerji Yeni Mezun İşe Alım Programı için 2026 dönemi başvurularını başlattı. Program, üniversite son sınıf öğrencileri ile yeni mezunlara mezuniyet öncesinde tam zamanlı işe alım imkanı sunuyor. Bugüne kadar 265 genç profesyonel programa dahil oldu.

Programın amacı ve kapsamı

Program, genç yetenekleri işe alım sürecinden daha öte bir gelişim ve liderlik yolculuğuna hazırlamayı hedefliyor. Eksim Holding İnsan Kaynakları Direktörü M. Fatih Korkut program hakkında şunları söyledi: "Genç Enerji Programı’yla, genç profesyonelleri iş hayatına hazırlamaya yönelik bütüncül bir model sunuyoruz. Programla, gençlerin potansiyellerini ortaya koyabilecekleri, sorumluluk üstlenebilecekleri ve değer üretebilecekleri bir çalışma ortamı sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda adayları, geleneksel staj süreçlerinden farklı olarak doğrudan işe alım sürecine dahil ediyoruz. Böylece gençlerimiz, eğitimlerini tamamlamalarının ardından profesyonel kariyerlerine hızlı bir başlangıç yapma şansına sahip oluyor. Önceki yıllarda yoğun ilgi gören Genç Enerji Programımızın bu yıl da çok sayıda başvuru almasını bekliyoruz. Şimdiden programımıza başvuracak adaylarımıza başarılar diliyoruz."

Başvuru bilgileri ve ilgi

Programa başvurular 28 Şubat 2026 tarihine kadar kabul ediliyor. Programın popülerliği yıllar içinde artarken, sadece 2025 yılında 8 bin aday başvurdu. Geçen yıl işe alınanların şirkette kalma oranı ise yüzde 100’e yakın seviyede gerçekleşti.

Değerlendirme ve eğitim süreci

Adaylar, genel yetenek ve İngilizce testleri, video mülakatlar, kişilik envanteri uygulamaları ile İK ve iş birimi görüşmelerini içeren çok aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçiyor. Başarılı olanlar, yaklaşık 5 aylık eğitim sonrası tam zamanlı olarak Eksim Holding bünyesinde göreve başlıyor.

Programa başvuru ve detaylı bilgiye eksimgencenerji.com adresinden ulaşılabilir.

EKSİM HOLDİNG İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ MEHMET FATİH KORKUT