Akbank tarıma yatırımını artırdı: 2025'te tarım kredilerinde %55 artış

Akbank, 2025 boyunca katıldığı ulusal ve bölgesel tarım fuarlarıyla KOBİ'lere ve üreticilere tarım bankacılığı çözümlerini aktardı. Banka, tarım finansmanını güçlendirerek üreticilerin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarına kapsamlı çözümler sundu.

Fuarlarla sahada doğrudan temas

İzmir'den Konya'ya, Gaziantep'ten Bursa'ya uzanan fuar takvimiyle Akbank, Türkiye'nin farklı tarımsal üretim merkezlerinde üreticilerle bire bir temas kurdu. Yıl içinde İzmir ve Gaziantep'te başlayan saha buluşmaları; Konya, Sandıklı, Yozgat, Akşehir, Sivas, Dinar, Bursa ile Antalya Tarım Fuarı'na kadar geniş bir coğrafyada devam etti. Bu ziyaretler, tarımdaki saha dinamiklerinin yerinde tespit edilmesine ve bölgeye uygun finansman modellerinin geliştirilmesine olanak sağladı.

Geniş ürün ve hizmet yelpazesi

Fuar katılımlarında banka; traktör, tarımsal ekipman ve işletme sermayesi kredileri'nden sürdürülebilir tarım yatırımları'na, lisanslı depoculuk ve sigorta çözümlerinden modern tarım teknolojileri'ne kadar geniş bir portföyü üreticilerle paylaştı. Akbank, hasat dönemine kadar geri ödemesiz işletme kredileri sunarken, traktör ve ekipman alımlarında 60 aya varan vadeler sağlamaktadır. Dokuz farklı traktör markasıyla yapılan anlaşmalar kapsamında bayi destekli ve sıfır faizli seçenekler de üreticilerin kullanımına sunuldu.

Arsa, tarla ve bahçe alımlarında 7 yıla kadar vadeli krediler, sera yapımı ve modernizasyonu için uzun vadeli finansman çözümleri ile sürdürülebilir yatırımlar destekleniyor. Ayrıca GES yatırımları, tarımsal amaçlı drone alımları ve soğuk hava deposu gibi projeler esnek ödeme planlarıyla finanse edilebiliyor. Ürünlerin lisanslı depolarda değerlendirilmesine olanak tanıyan TMO ve ELÜS kredileri ile birlikte TARSİM sigortaları doğal afet risklerine karşı güvence sunuyor.

Büyüme rakamları ve hedefler

Akbank'ın tarım bankacılığı alanındaki yaklaşımı sektörde somut bir büyüme getirdi. Bankanın toplam tarım kredisi bakiyesi, 2025 yılı sonu itibariyle son bir yılda yaklaşık %55 arttı. Bu krediler içinde, traktör ve tarım makinelerinin finansmanı toplam bakiyenin %51'ini oluşturdu.

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, “Banka olarak, tarımın stratejik öneminin bilinciyle çiftçilerimizin emeğini ve üretimini merkeze alan, tarımda uçtan uca her halkasına dokunan finansman modelleri geliştiriyoruz. 2025 boyunca katıldığımız tarım fuarları, üreticilerle bire bir temas kurmamıza, ihtiyaçlarını sahada dinleyerek çözüm üretmemize imkân sağladı. Tarım bankacılığı yaklaşımımızla, çiftçilerimizin finansmana erişimini kolaylaştıran yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunmaya, tarımın geleceğine uzun vadeli değer oluşturacak şekilde yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Akbank, çevresel, sosyal ve ekonomik dengeyi gözeten finansman politikalarıyla üreticilerin sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi ve Türkiye tarımının küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

AKBANK KOBİ BANKACILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALPER BEKTAŞ,