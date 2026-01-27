Eksun Gıda ve Selçuk Üniversitesi'nden Stratejik Ar-Ge İş Birliği

Eksun Gıda ile Selçuk Üniversitesi arasında imzalanan protokol; Ar-Ge, inovasyon, nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve sektör odaklı akademik projeler hedefliyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:55
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:55
Eksun Gıda, akademik bilgi ile sanayi deneyimini bir araya getirecek yeni bir protokole imza attı. Selçuk Üniversitesi ile yapılan iş birliğiyle şirketin Konya’da bulunan fabrikasında Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinin geliştirilmesi, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve sektör odaklı akademik çalışmaların desteklenmesi hedefleniyor.

Üniversite-sanayi iş birliğiyle somut adımlar

Türkiye’nin önde gelen un üreticilerinden Eksun Gıda, yatırımlarını akademik iş birlikleriyle güçlendiriyor. Konya Selçuk Üniversitesi ile imzalanan stratejik protokol, üniversite ve sanayinin birlikte çalışmasına yönelik somut adımlar içeriyor. Protokol, Ar-Ge projeleri, teknik danışmanlık, tez çalışmaları ve laboratuvar ile altyapı paylaşımı gibi alanlarda ortak çalışma fırsatları sunuyor ve öğrencilerin iş hayatına kazandırılmasını da kapsıyor.

Ar-Ge ve insan kaynağında ortak hedef

Konya Selçuk Üniversitesi ile imzalanan protokolün üniversite-sanayi iş birliğinin güzel örneklerinden biri olduğunun altını çizen Eksun Gıda Grubu Başkanı ve CEO’su Hasan Abdullah Özkan şunları söyledi:

"İmzaladığımız bu protokol iki kurumun birlikte Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji geliştirmelerinin yanı sıra sektöre yetişmiş insan kaynağı kazandırmayı amaçlıyor. Sanayinin gelişimi teknoloji yatırımıyla birlikte bu teknolojiyi doğru anlayan, yöneten ve dönüştürebilen insan kaynağıyla mümkün hale geliyor. Selçuk Üniversitesi ile yaptığımız stratejik iş birliği, genç mühendis adaylarının yetkinliklerini geliştirmeleri, sahaya dokunan projelerde yer almaları ve gerçek üretim süreçlerini deneyimlemeleri açısından da önemli bir fırsatlar sunuyor."

Bilimsel üretimin sektöre entegrasyonu

Yapılan açıklamaya göre Selçuk Üniversitesi Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile imzalanan protokol, TÜBİTAK, AB ve SAN-TEZ gibi ulusal ve uluslararası destek programlarına yönelik projelerin geliştirilmesini, lisans ve lisansüstü tez çalışmalarının sektörel ihtiyaçlara entegre edilmesini ve akademik danışmanlık süreçlerinin desteklenmesini kapsıyor. Program, öğrencilere uygulamalı eğitim, staj ve saha destekli öğrenme imkanları sunuyor.

Şirket, geleceğin mühendislerini iş dünyasına donanımlı şekilde hazırlayarak sektöre uzun vadeli kazanımlar sağlamayı hedefliyor.

