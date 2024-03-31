Elektrik faturalarına 681 TL indirim! 81 ildeki abonelere müjde

EPDK, Gaziantep'in de aralarında yer alan 81 ilde üzerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından elektrik faturası desteği verilerek vatandaşlara kolaylık sağlanıyor. Elektrik aboneliği içerisinde güvence bedeli alınmayacağının haberi verildi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik fatura desteği için Gaziantep'in aralarında yer alan 81 il için 3 milyon 721 bin vatandaşa taşınma söz konusu olurken abonelik sürecinde güvenlik bedeli alınmayacağı açıklandı. Güvence bedeli ise elektrik tüketimine göre 681 TL ve 1634 TL arasında farklılık göstermektedir.

