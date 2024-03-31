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Elektrik faturalarına 681 TL indirim! 81 ildeki abonelere müjde

O ildeki vatandaşlara müjdeli haber geldi. Elektrik faturası için yeni dönem başlatılırken EPDK açıklamasında aboneliği olanlar için güvence bedeli alınmayacağı açıklandı. İşte elektrik fatura ödemesinde düzenleme...

Yayın Tarihi: 31.03.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 14:13
Elektrik faturalarına 681 TL indirim! 81 ildeki abonelere müjde

EPDK, Gaziantep'in de aralarında yer alan 81 ilde üzerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından elektrik faturası desteği verilerek vatandaşlara kolaylık sağlanıyor. Elektrik aboneliği içerisinde güvence bedeli alınmayacağının haberi verildi.
elektrik aboneliği
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik fatura desteği için Gaziantep'in aralarında yer alan 81 il için 3 milyon 721 bin vatandaşa taşınma söz konusu olurken abonelik sürecinde güvenlik bedeli alınmayacağı açıklandı. Güvence bedeli ise elektrik tüketimine göre 681 TL ve 1634 TL arasında farklılık göstermektedir.

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Elektrik faturalarına 681 TL indirim! 81 ildeki abonelere müjde

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