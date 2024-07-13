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Elektrik faturası çok gelenler hemen başvursun! Anında 250 TL'si iade ediliyor

Bu, Temmuz ayında elektrik faturasını ödeyen herkese yönelik bir duyurudur. Elektrik fiyatlarına yüzde 38 oranında zam yapılmasının ardından vatandaşlara ödeme yükünü hafifletmek için para iadesi yapılacağı söylendi. Bu fırsattan faydalanmak isteyenlerin 30 Temmuz'a kadar başvuru yapması gerektiği kaydedildi.

Yayın Tarihi: 13.07.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 13:35
Elektrik faturası çok gelenler hemen başvursun! Anında 250 TL'si iade ediliyor

Akbank'tan 250 TL Hediye Chip-Para Kazanma Fırsatı

Akbank, Axess kart sahiplerine özel hazırladığı kampanyasını duyurdu. Temmuz 2024'te yeni otomatik fatura ödeme talimatını veren Axess kart kullanıcılarının, bu uygulamadan chip-para kazanabileceği açıklandı. Kampanya kapsamında Axess, Axess Öğrenci ve Free karta sahip olan herkes her yeni fatura siparişinde bahşiş kazanma şansına sahip oluyor. Kazanabileceğiniz chip para miktarının verilmil olan talimat sayısına bağlı olduğu ve 250 TL’ye kadar chip para kazanabileceğiniz belirtiliyor.

Kampanya Detayları

Promosyon 1 Temmuz - 31 Temmuz 2024 tarihleri ​​arasında geçerlidir. Kazandığınız chip para 5 Ağustos 2024 tarihinde kartınıza yüklenecektir.

Kampanyadan faydalanabilmek için verilmiş olan talimatların yeni olması gerektiğini, iptal edilen talimatların tekrar basımının kampanyaya dahil olmadığını unutmayınız.

Bu önemli kampanyanın amacı elektrik faturasını ödeyen vatandaşların rahat etmesini sağlamak.

Elektrik faturası çok gelenler hemen başvursun

Temmuz Ayında Elektriğe Zam!

Temmuz ayında elektrik fiyatlarına yapılan %38'lik artış, insanların hane bütçelerine büyük bir yük getirdi. Bu artış elektrik faturasını ödeyen herkesin hane bütçesini zorluyor. Ancak Akbank'ın sunduğu bu kampanya halkı bir nebze olsun rahatlatmayı amaçlıyor. Elektrik faturası ödeyenlere önemli bir destek, yeni faturalardan chip-para kazanma fırsatıdır.

Chip-Para Kazanma Koşulları

Axess Kart kullanıcılarının söz konusu kampanyadan yararlanabilmesi için temmuz ayı içerisinde yeni bir otomatik fatura ödeme talimatı vermesi yeterli. Verilen her yeni siparişte bahşiş parası kazanılacak, 5 Ağustos 2024 tarihinde de kartınızdan tahsil edilecektir. Kazanılabilecek maksimum chip paranın 250 TL’ye kadar olduğu ve verilen talimat sayısına göre değişiklik gösterdiği aktarılıyor.

Son başvuru tarihi: 30 Temmuz 2024

Para iadesi almak isteyenler 30 Temmuz'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Akbank'ın sunduğu bu kampanyayla elektrik faturası ödeyenlerin üzerindeki yükün hafifletilmesi ve hane bütçelerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Elektrik faturası ödeyen tüm vatandaşların bu fırsattan yararlanabilmesi ve aynı zamanda da chip-para kazanabilmesi için belirtilen süre içerisinde gerekli adımları atması önemlidir.

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Elektrik faturası çok gelenler hemen başvursun! Anında 250 TL'si iade ediliyor

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