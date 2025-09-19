Elektrikli Araç Şarj Soket Sayısı Ağustosta 33 bin 592’ye Yükseldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan Ağustos ayı "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı önceki aya göre yüzde 2,8 artarak 33 bin 592 oldu.

Kurulu Güç ve Elektrik Tüketimi

Şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü, ağustosta önceki aya göre yüzde 3,7 artışla 2 bin 461 megavat olarak kaydedildi. Aynı dönemde şarj istasyonlarının elektrik tüketimi 55 milyon 309 bin 381 kilovatsaat oldu. Bu tüketimin 35 milyon 302 bin 764 kilovatsaati, yani yüzde 63,8'i yeşil şarj istasyonlarından sağlandı; geriye kalan 20 milyon 6 bin 617 kilovatsaat ise diğer istasyonlardan temin edildi.

Yeşil Şarj İstasyonları ve YEK-G

Yeşil şarj istasyonları, kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleyen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası (YEK-G)'na sahip istasyonlar olarak tanımlanıyor. Bu istasyonlar, elektrikli araçların karbon ayak izini azaltmada ve temiz enerji kullanımını teşvik etmede kritik rol oynuyor.

İller Bazında Tüketim ve Soket Dağılımı

Tüketimde ilk sırayı 12 bin 285 megavatsaat ile İstanbul aldı. Bunu 5 bin 732 megavatsaat ile Ankara ve 3 bin 599 megavatsaat ile İzmir izledi.

Soket sayısındaki artışla ilgili detaylarda, toplam soket sayısı temmuzdaki 32 bin 682'den ağustosta yaklaşık yüzde 2,8 artışla 33 bin 592'ye çıktı. Ağustosta AC şarj soket sayısı yüzde 2,1 artışla 19 bin 284 olurken, DC şarj soket sayısı yüzde 3,7 artışla 14 bin 308'e yükseldi. Önceki ay AC soket sayısı 18 bin 888, DC soket sayısı ise 13 bin 794 olarak kaydedilmişti.

Elektrikli Araç Sayısı

Temmuzda 291 bin 775 olan elektrikli araç sayısı, ağustosta yüzde 6,5 artışla 310 bin 668'e ulaştı.